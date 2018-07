ČTK

Činu se Doležal dopustil s komplicem Janem Čechem, jemuž justice vyměřila 12 let vězení. Čechovu stížnost odmítl Ústavní soud už loni. Konstatoval tehdy, že postup Městského soudu v Praze sice nebyl formálně perfektní, nebylo to ale tak závažné pochybení, aby vyžadovalo zásah ÚS.

Doležal s Čechem přepadli v březnu 2013 před obchodním domem IKEA auto bezpečnostní agentury Loomis s mnohamiliónovou hotovostí. Měli na sobě policejní uniformy, maskovali se kuklami a posádce hrozili zbraněmi.

Střílel na auto ze samopalu



Doležal na vůz vypálil dávku ze samopalu, přičemž jedna ze střel pronikla dovnitř, posádce se však podařilo ujet i s penězi. Doležalovo počínání soud vyhodnotil i jako pokus o vraždu.

Před pokaženým přepadením uloupili Doležal s Čechem peníze a zboží z herny ve středočeských Voticích. Předtím kradli traktory ze zemědělských družstev. Vinu popírali.

Doležal strávil ve vězení podstatnou část života. Dříve byl odsouzen například za vydírání, porušování domovní svobody nebo mnohonásobné krádeže. Média o něm začala rozsáhleji informovat poté, co ještě pod svým původním jménem Pavel Čech přepadl spořitelnu na Berounsku a společně s komplicem smrtelně zranil pokladní. Soudy mu za to uložily 14 let odnětí svobody.