Petr Kozelka, Právo

Ke krvavému dramatu došlo v neděli na ubytovně v Brně - Židenicích, kde žila dvaatřicetiletá žena se svým manželem.

„Odpoledne se útočník dostal do jejich pokoje a přineseným nožem s patnácticentimetrovou čepelí začal na posteli ležícího muže před očima manželky bodat do zad a do břicha. Nastalý křik byl signálem pro v sousedním pokoji bydlícího nájemníka, který zasáhl a běsnícímu muži vyrazil nůž z ruky. I tak agresor stačil osmatřicetileté oběti způsobit řadu bodných a bodnořezných zranění, kterým muž později v nemocnici podlehl,“ popsal policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Útočník po činu vyskočil z okna a utekl. Rozhodl se skrývat u příbuzných, tam jej ale detektivové v pondělí dopoledne vypátrali. Hned při prvním výslechu přiznal, že neunesl rozchod.

Muž už si vyslechl obvinění z vraždy a státní zástupce požádal soud, aby muž na svůj proces čekal za mřížemi vazební věznice.