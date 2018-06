Patrik Biskup, Právo

„Kriminalisté sdělili muži z Plzně podezření z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci,“ potvrdila v úterý Právu policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že vyšetřování probíhá v režimu zkráceného přípravného řízení. Uzavřeno by mělo být do dvou týdnů. V případě prokázání viny může agresor skončit ve vězení až na dva roky.

Podle mluvčí se obviněný útokem na řidičku dopustil na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti. „Žena napadení vnímala jako bezprostřední hrozbu,“ doplnila. Škodu policisté vyčíslili bezmála na 20 tisíc korun.

Konflikt se odehrál 2. června. Předcházela mu situace, kdy žena v Peugeotu 307 začala předjíždět osobní vozidlo s přívěsným vozíkem. Když byla na jeho úrovni, uslyšela za sebou silné brždění a troubení řidiče ze Škody Octavie, kterou řídil podezřelý. Podle něj ho řidička svým manévrem ohrozila. Vybrzdil ji a donutil zastavit.

Žena ukazuje rozbité okýnko u auta.

FOTO: Právo

„Přišel k jejímu autu a rukou rozbil skleněnou výplň bočních dveří, poškodil čelní sklo a ženě za volantem vytrhl z ruky telefon, který zahodil do pole,“ doplnila mluvčí.

„Byl to pro mě naprostý šok. Nejdřív mně to auto zatarasilo cestu, pak z něho vyběhl chlap jak hora a začal se na mě dobývat. Tak nějak instinktivně jsem se stačila ještě zamknout,“ popisovala Právu řidička, která tehdy vezla svoji neteř na zubní pohotovost do Plzně.

Zjevně rozezlený muž pak podle ní začal pěstí mlátit do bočního okénka. „Asi po třetí ráně se celé sklo vysypalo. Sáhl dovnitř, vytrhl mi mobilní telefon a praštil s ním o čelní sklo, až odletěl do pole,“ líčila. Tím to naštěstí skončilo, agresora později zadržela policie v Nepomuku.

Každý to vidí jinak

Žena si podle svých slov není vědoma, že by řidiče jakkoli ohrozila a zavdala mu příčinu k tak agresivnímu útoku. „Předjížděla jsem pomalu jedoucí felicii s přívěsným vozíkem. Když jsem byla na její úrovni, uslyšela jsem za sebou brzdy a klakson. Ve zpětném zrcátku jsem pak uviděla octavii. Její řidič tam něco rozezleně gestikuloval rukama,“ uvedla žena.

Šofér octavie to vidí jinak. „Už jsem byl vedle ní, když vyjížděla ze svého pruhu. Málem mě vytlačila ze silnice. Musel jsem prudce brzdit,“ řekl Právu. Přiznal, že v něm bouchly saze a reagoval nepřiměřeně. „Vezl jsem dvě malé děti, tak jsem se nějak přestal ovládat. Lituji toho a chci uhradit škodu,“ doplnil muž.