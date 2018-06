ok, Novinky

Sedm mladých lidí nastoupilo do tramvaje na zastávce Albertov, a protože byli zřejmě pod vlivem alkoholu, chovali se velmi hlučně. To se nelíbilo ostatním cestujícím, kteří je napomínali. Pětadvacetiletá žena je okřikla, když jí však rozbujnělí mladíci začali nadávat, raději se stáhla do ústraní.

Další výtky si vyslechla pětice mladíků a dvě dívky od 29leté cestující. „I ta partičku okřikla v domnění, že ona již bude úspěšnější. Opak byl ale pravdou. Především neurvalí a hluční mladíci ji začali atakovat nejprve verbálně. Nakonec ji po zastavení tramvaje doslova vykopli z vozu,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Žena při pádu narazila hlavou do obrubníku a skončila v péči záchranářů. Výtržníci na místě nečekali a utekli. O zraněnou se hned začali starat ostatní cestující. Později bylo zjištěno, že poškozená neutrpěla vážnější zranění.

Policie případ vyšetřuje jako trestný čin výtržnictví a přijme jakékoli svědectví k činu. Jak o totožnosti někoho ze skupiny, tak mužů, kteří celou událost sledovali ze zastávky a z eskalátorů a čin si natáčeli. Veškeré informace přijme linka 158.