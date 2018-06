Boří les vydává tisíce kusů munice

Z deseti na osm let by se mohla zkrátit doba, potřebná na odminování Bořího lesa na Břeclavsku od válečné munice. V pondělí se pyrotechnici pustili do páté etapy prací. Četnost nálezů pozůstatků války se ale výrazně zvyšuje.