ok, Novinky

Dosud neznámý mladík se s mužem potkal v potravinách v Koněvově ulici 4. června odpoledne. Útočník tam byl s dívkou a kouřil elektronickou cigaretu.

„To se nelíbilo jinému zákazníkovi a napomenul ho, aby v prodejně nekouřil. Agresor na to reagoval tak, že muži do obličeje foukl kouř a pak mu dal pěstí do tváře,“ informoval mluvčí policie Jan Daněk.

Muž poté upadl na zem a zranil se. Přijela pro něj záchranná služba a odvezla ho do nemocnice.

Dvojici v potravinách natočily kamery

FOTO: Policie ČR

„Vzhledem k tomu, že se jeho zranění týká zubů a muž si vydělává zpěvem, což v tuto chvíli není možné, tak je do současné doby v pracovní neschopnosti,“ konstatoval Daněk. Zpěvákovo jméno policie nesdělila, protože to podle zákona nesmí.

Policie případ vyšetřuje jako trestný čin ublížení na zdraví, ze který útočníkovi hrozí až tři roky vězení. Informaci o totožnosti mladíka nebo dívky přijme linka 158.