Novinky

Výše uvedené pochybení je vůči Mgr. Umaru Switatovi, advokátovi v Praze (viz foto), difamující a zcela nepravdivě jej spojuje se závažnou a opovrženíhodnou trestnou činností. Vzhledem k tomu, že toto pochybení představuje závažnou újmu na jeho občanské a profesní cti a vážnosti, se tímto Mgr. Umaru Switatovi, advokátovi v Praze, za jeho zveřejnění BORGIS a.s. omlouvá.

BORGIS a.s, provozovatel serveru www.novinky.cz .