Matka dívky, která v Doubici zemřela, má velké psychické problémy, se kterými se dodnes léčí. „Je to hrozné, to se nedá ani říct, jak mě to zasáhlo. Přijít o dceru, tak strašně mladou, šikovnou, krásnou kvůli... nemůžu to říct,“ uvedla zdrceně.

S Chloubou prý před tím, než dovolila dceři v Doubici spát, mluvila. Prý si myslela, že jde o otce starší z dívek. Chlouba podle svých slov tuto roli nikdy nechtěl předstírat, pravdu ale neřekl. U soudu nabídl matce omluvu, ta ji ale nepřijala.

Šestatřicetiletý Martin Chlouba (vpravo), který je obžalovaný z loňské vraždy 14leté dívky a pokusu o vraždu její starší kamarádky.

FOTO: Vojtěch Hájek, ČTK

Matka přeživší dívky pak vypověděla, že Chlouba na ni působil jako tichý a vzdělaný člověk, proto u něj dceru občas nechávala přespat kvůli koním, o které se starali. V osudný den ji prý v pět hodin ráno vzbudili policisté, že její dceru někdo zřejmě napadl a že ji našli dezorientovanou v České Kamenici.

„Doktor mi pak řekl, že dcera měla velké štěstí. Bylo hrozné se na ni jen podívat,“ popsala, jak její dcera po útoku vypadala. Později se podle ní navrch měla dcera pokusit o sebevraždu.

Dívky svazoval a škrtil, stojí v obžalobě

Tragédie se odehrála loni 23. září v jedné z chalup v Doubici. Podle obžaloby Chlouba dívky svazoval a škrtil několik hodin prádelní šňůrou, provazem či páskem. Nejprve zaútočil na starší z nich. Dívka při škrcení ztrácela vědomí. Když se mladší vrátila z procházky se psem, použil na její ochromení elektrický paralyzér a začal ji také škrtit.

Čtrnáctiletá dívka útoky nepřežila, její tělo schoval pod podlahu do sklepa. Starší z dívek pak naložil do auta a odvezl ji do 20 kilometrů vzdálené České Kamenice.

Martin Chlouba obžalovaný z vraždy dívky v Doubici přichází k soudu.

Chlouba u soudu uvedl, že vraždu neplánoval a rozhodně to nebyl úmysl. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Obžalován byl i z výroby a ze zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Rodina zemřelé dívky požaduje téměř čtyři milióny korun jako odškodnění za nemajetkovou újmu. Dívka, která přežila, žádá jeden milión korun, její matka pak 200 tisíc.

Soudní jednání je naplánované na celý týden, ve čtvrtek mají vypovídat znalci. Pokračovat zřejmě bude i v červenci, zatím tak není jasné, kdy by mohl padnout rozsudek.