Aleš Honus, Právo

Proces s Josefem Bortelem, který žhářský útok naplánoval, Jakubem Hurníkem, který sehrál roli řidiče, a mladistvým obžalovaným, který láhev na kostel hodil, v pondělí pokračoval výslechy posledních svědků a soudních znalců. Následně soudkyně odročila hlavní líčení na 28. června.

„Vzhledem k tomu, že je třeba řešit i náhradu škody, soud se ještě snaží zjistit, jaké pojistné plnění bylo za shořelou nemovitost vyplaceno. Následovat by již měly závěrečné řeči, případně rozsudek,“ informoval zastupující mluvčí soudu Igor Krajdl.

Není pyroman



Jak vyšlo najevo již při zahájení soudu, nikdo z obviněných nedokázal jasně vysvětlit, proč ke žhářskému útoku vlastně došlo. „Motivace není zcela jasná, dva obžalovaní se vyjádřili v tom směru, že šlo o mladické hecování,“ řekl státní zástupce Josef Šuhaj.

Obžalovaní přicházejí k soudu.

Psychologický posudek podle něj u jednoho z obžalovaných dovodil jakousi inklinaci k ideologii extremismu. „Ale v žádném případě nebyl členem extremistického hnutí. U pachatele, který sám požár založil, je zde i nějaká záliba v zakládání a pozorování ohně, ale nejedná se o pyromanii nebo nějakou patologickou poruchu,“ dodal.

Zatímco nejmladší z trojice, který na kostel hodil láhve s hořícím benzínem, je ve vazbě, další dva obžalovaní jsou vyšetřováni na svobodě. Bortel přišel k soudu o holi, bez které nemůže chodit, protože trpí vzácnou nemocí – tzv. Friedreichovou ataxií.

Řidič Jakub Hurník, který mladíky ke kostelu dovezl.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Dvěma z trojice obžalovaných hrozí tresty v rozmezí od osmi do patnácti let. Jeden z pachatelů je stíhán jako mladistvý, takže mu hrozí pouze jeden až pět let odnětí svobody.