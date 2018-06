Vladislav Prouza, Právo

Žena v péči trojice spoluzávodníků, jenž zraněné poskytla první pomoc, čekala na příchod záchranářů možná tři čtvrtě hodiny. Spojení se záchranáři komplikoval kolísavý mobilní signál a členitý terén, kam není možné dojet žádným dopravním prostředkem.

Neštěstí se odehrálo okolo druhé hodiny odpoledne na cestě ze Sněžky na Luční boudu. Žena spolu s trojicí spoluzávodníků zdolávala s hůlkami v rukou zhruba tříkilometrovou vzdálenost mírným klusem.

„Běželi jsme a ona najednou skončila na zemi s hůlkou ve stehnu. Hůlka ji projela masem skrz naskrz. Viděli jsme hrot hůlky, jak ji trčí ze stehna. Říkala, že je zdravotnice, ať jí stabilizujeme a zavoláme záchranku. Hlavně, ať hůlku nevyndáváme,“ popsal dramatické okamžiky na prahu Úpského rašeliniště jeden z trojice mužských kolegů zraněné ženy. Jediné, co jsme mohli, bylo položit jí na zem a ránu zakrýt před zraky ostatních turistů, jichž kolem chodily davy,“ doplnil svědek.

Vrtulník letěl z Prahy

Záchranky se muži dovolali jenom díky náhodnému kolemjdoucímu s ještě českým operátorem v mobilu. Signál podél česko-polské hranice kolísá a linku 112 nezřídka obsluhují polští operátoři. „Přesně tohle se stalo. Pochopitelně jsme nerozuměli my jim a oni nám. Naštěstí šel po chvíli kolem nějaký člověk, jenž měl ještě český signál, díky čemuž jsme se dovolali na český dispečink linky 112,“ popsal závodník.

Okamžitě po srozumitelném spojení se rozjela standardní záchranná akce. Horská služba vyrazila z Pece pod Sněžkou autem ke Slezskému domu pod Sněžkou, odkud záchranáři museli možná půldruhého kilometru pěšky. Vrtulník letěl z Prahy, kam předtím vezl pacienta. „Horští záchranáři dorazili asi za tři čtvrtě hodiny a vrtulník za hodinu deset. Kolegyně si naštěstí nepropíchla tepnu, alespoň si to myslím. Jinak by to byl průšvih,“ míní svědek.

Účastníci sobotního závodu měli mít v mobilu staženou aplikaci Záchranka. Potom by se dovolali na českého operátora s největší pravděpodobností také z krkonošských příhraničních hřebenů,“ radí mluvčí zdravotnické záchranky Královéhradeckého kraje Ivo Novák.