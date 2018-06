ok, Novinky

Nejaktuálnější případ se odehrál v úterý v Karlových Varech, kde na parkovišti u obchodu zůstalo uvězněné osmiměsíční dítě. Řidička neváhala ani minutu a přivolala hasiče.

„Hasiči museli zvolit násilný vstup do auta, kdy rozbili jedno boční okno tak, aby se mohli dostat do vozidla, vysvobodit malé dítě a předat jej matce,“ informoval mluvčí hasičů Martin Kasal.

Podobný případ řešili rovněž ve čtvrtek v Chebu, kde si řidička zabouchla klíče v autě, v němž zůstalo sedět dítě v sedačce. Venkovní teplota byla podle hasičů okolo 30 °C.

Zavolat pomoc je to nejsprávnější řešení velitel zásahu

„Hasiči byli na místě za několik málo minut od zavolání, zjistili, že dítě je zatím v pořádku, a rozhodli se zkusit otevřít auto bez použití násilí. To se jim nakonec podařilo, a dítě si tak mohla opět převzít jeho matka,“ konstatoval Kasal.

Nečekat a volat pomoc



„Celou dobu se nás ptala, zda postupovala správně, jestli to není zbytečné volat hasiče, jestli to není nějaké zneužití. Ujistili jsme ji, že zavolat pomoc je to nejsprávnější řešení,“ doplnil velitel zásahu.

K poslednímu případu vyjeli hasiči do Habartova, odkud je volal majitel psa. I když hasiči byli na místě za několik málo minut, muž nevydržel čekat a rozbil okno sám. Psa následně vysvobodil.

„Následky ponechání dítěte či zvířete v rozpáleném autě v současném teplém počasí mohou být doslova fatální. Pokud se komukoliv stane, že zabouchne auto a uvnitř zůstane dítě či zvíře, a nemůže sám během několika málo minut sehnat náhradní klíče od auta, radí záchranáři neotálet a ihned zavolat na místo pomoc, a to na kterékoliv tísňové lince,“ připomněl mluvčí hasičů.

Veřejnost pobouřil případ z minulého týdne v Brně, kde rodiče nechali dítě v autě a odešli nakupovat. Holčičku zachránili strážníci. [celá zpráva]

