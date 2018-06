bad, Novinky

Soud předvolal k výslechu několik vězňů, kteří byli ve vazební věznici na pražské Pankráci předloni o Vánocích, kdy k tragické události došlo. „Měli jsme v plánu koukat na pohádky, znáte to, svátky a tohle,“ uvedl Petr Brancovský, který bydlel s Miroslavem H. „na cimře“.

Místo toho se prý staral o otráveného spoluvězně, kterému zdravotní sestra podala substituční látku používanou při léčbě závislosti na drogách, přestože měl připravený nápoj dostat jiný muž stejného příjmení.

„Spletli si příjmení, vzali toho našeho kamaráda, co umřel. Dali mu to a on to vypil,“ řekl. Miroslava H. se podle svých slov snažil během dne oživovat.

Poznamenal, že systém vydávání léků by měl být přísněji nastavený. „Když berete takovouhle látku, tak by snad měli kontrolovat i datum narození, to je snad automatika, ne?“ uvedl Brancovský.

Od incidentu nosí vězni na Pankráci identifikační kartičku se jménem, datem narození či fotkou, aby k podobným záměnám už nedocházelo, podle některých vězňů se ale na to zas tak moc nehledí.

Video

Dozorce Michal Šolc u soudu (archivní video)

Když záměna vězňů vyšla najevo, měl podle svědka jeden z dozorců odvést otráveného muže do speciální cely, protože se bál, že vše někomu řekne. „Ten policajt ho vzal dolů na díry. Zbil ho, řval na něj: Zm*de, budeš držet hubu, jinak tě ještě zbiju. A půjdeš si lehnout,“ interpretoval Brancovský, co jim prý Miroslav H. následně pověděl.

Podle něj si jeho spoluvězeň vzal metadon naschvál a vědomě. „Kriminál prostě, víte co, svátky... Jste zavřenej, co vám mám říct. Když už jste tam, tak je to vo něčem jiným. Si asi myslel, že od toho uteče, aby nemusel tesknit po rodině. Že to jako zaspí,“ snažil se soudu nastínit život za mřížemi a možné pohnutky Miroslava H. Brancovský.

To potvrzoval i další z předvolaných vězňů Lukáš Svatoš, kterému se prý Miroslav H. svěřil, že to není poprvé, kdy byl volaný na metadon, i když jej neměl předepsaný. „Řikal mi: ‚Mě už volali asi po čtvrtý, a když to jsou takový pitomci a maj v tom bordel, tak se napiju.‘ Chtěl si zpříjemnit svátky,“ vzpomínal Svatoš.

„Říkal jsem mu, že to neustojí. Ptal se mě: Jak neustojím? No, jak to říkám, prostě to neustojíš. A taky že ano, v osm hodin byl mrtvej,“ prohlásil lakonicky Svatoš.

Spoluvězeň: Smrti šlo předejít



Podle něj šlo smrti Miroslava H. předejít. „To ví každej pitomec, to vím i já. Stačilo mu podat naloxon a ten to neutralizuje,“ prohlásil Svatoš. „Přišel o život úplně zbytečně. Už jenom ten, kdo vydává ten metadon, by měl bejt aspoň základně proškolenej, co to je za látku, kdyby náhodou došlo k takovýhle situaci, aby věděl, jak má postupovat nadále. Stačila trochu naloxonu,“ dodal s poznámkou, že si dozorci asi mysleli, že je to něco jako diazepam a že se z toho vyspí.

Právě tím se hájí obžalovaný dozorce Šolc. Zdravotní sestra, která metadon Miroslavu H. vydala, mu prý řekla, že není důvod volat lékaře, že se z toho vězeň vyspí. Šolc proto událost nehlásil jako mimořádnou, což mu obžaloba vytýká. Dozorci, který se úterního jednání neúčastnil, za porušení služebních povinností hrozí až dva roky vězení.

Zdravotní sestra, která Miroslavu H. metadon nesprávně vydala, dostala už loni za usmrcení z nedbalosti roční podmínku.

Soud bude pokračovat na konci července výslechem zbývajících navržených svědků.