Patrik Biskup, Právo

Vynést rozsudek chtěl původně předseda senátu Radek Vydra už loni na podzim, ale Hollá tehdy k soudu bez omluvy nedorazila a později se skrývala na neznámém místě. Na základě evropského zatykače ji zadrželi minulý měsíc policisté v Německu, kde se schovávala u příbuzných.

Podle státní zástupkyně Jany Cimické obžalovaná žena okradla téměř čtyři desítky klientů o více než tři milióny korun a některé z nich tím připravila i o celoživotní úspory. Hollá k soudu přišla jen jednou na úplném začátku procesu. Tehdy si vyslechla obžalobu, odmítla vypovídat a ze soudní síně ještě v průběhu jednání kvapem odešla.

Soudce: Je to hyenismus

Seniorský dům a S.O.S. Penzion provozovala Hollá společně se svým manželem od ledna 2011. „V průběhu roku 2012 do dubna 2013 zpronevěřila finanční prostředky, které jí předali ubytovaní klienti do úschovy. Jednalo se o částky od několika stovek do čtyř set tisíc korun,“ uvedla Cimická. „Navíc poskytovala služby, na které neměla ani živnostenské oprávnění,“ dodala žalobkyně.

„Obžalovaná neměla od klientů žádné pověření, že může s penězi, které jí svěřili do úschovy, jakkoliv nakládat. Bylo prokázáno, že tyto finanční prostředky používala na soukromé účely,” uvedl soudce. Celková škoda je přes dva milióny.

„Jednání obžalované se nedá nazvat jinak než hyenismem. Klienti byli jednak velmi staří lidé nebo vážně zdravotně postižené osoby,” prohlásil soudce.

Zpronevěry lituje



Hollá se k trestné činnosti přiznala v průběhu vyšetřování. „Peníze klientů jsem použila k provozu firmy. Nikdo o tom nevěděl, ani můj manžel, ani nikdo z personálu,“ vypověděla na policii. Podle svých slov si byla vědoma toho, že to dělat neměla. „Byla jsem přesvědčená, že po naplnění kapacity domu budu schopna peníze klientům vrátit. Mrzí mě to, ale už se to nedá změnit,“ dodala Hollá do policejního protokolu po sdělení obvinění.

Krajský úřad poté pečovatelskému domu odebral registraci pro provozování sociálních služeb a zařízení muselo ukončit provoz.

Okradení senioři, kteří se přihlásili k trestnímu řízení s náhradou škody, v písemném prohlášení oběti trestného činu uvedli, že se ocitli zcela bez finančních prostředků a museli žádat o mimořádný příspěvek. „Bylo to pro ně zdrcující,“ řekl soudce. Dodnes se s tím řada poškozených nedokázala vyrovnat.

Za co peníze Hollá utratila, není jasné. „S manželem si koupili mercedes a létali na zahraniční dovolené,“ uvedla před soudem bývalá zaměstnankyně domova Monika Ladmanová. I pro ni to byl šok, když průšvih s penězi praskl. „Klienti si nechávali posílat důchody i další platby k nám, protože měli pocit, že jsou jejich peníze u nás v bezpečí,“ pokračovala Ladmanová.

První nesrovnalosti se podle ní objevily, když jedna ze seniorek odcházela do domácí péče. „Chtěla vyplatit peníze, ale fyzicky tam nebyly. Paní Hollá všem tvrdila, že ona je čistá jako slovo boží,“ pokračovala ošetřovatelka.

Nepochopím, jak mohla okrádat staré a nemohoucí lidi Marie Zítková, dcera poškozené

Podle ní se pak začalo šuškat, že Hollá nemá peníze. „Na začátku bych to do ní neřekla, postupem času ale začala být arogantní. Tohle její chování vyvrcholilo, když jsem přišla z nemocenské a na mém místě byla nová pracovnice. Hollá mi řekla, že buď odejdu dobrovolně, nebo že si na mě něco najde. V tu chvíli jsem si o ní udělala svůj obrázek,“ uzavřela Ladmanová.

Při čtení seznamu poškozených se neubránila slzám Marie Zítková, která svěřila svoji 86letou matku právě do domova vedeného Hollou a která proces v soudní síni sledovala. „Nepochopím, jak mohla okrádat staré a nemohoucí lidi. Tohle je neodpustitelné. Kdyby to bylo na mně, tak ji zavřu na deset let do vězení “ reagovala Zítková.

Když svoji matku převážela z psychiatrické léčebny v Dobřanech do Zbůchu, věřila, že o ni bude dobře postaráno. „Paní Hollá byla hodně přesvědčivá. Teď se mi nepodívala ani do očí a raději zbaběle utekla,“ dodala Zítková.