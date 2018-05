bad, Novinky

„Obžalovaná tajila těhotenství, tajila porod, nenechala si pomoct od svého druha, nezavolala záchranku, ukryla to dítě a je jednoznačné, že s existencí toho dítěte nepočítala,“ uvedla soudkyně Lenka Cihlářová

Dodala, že se žena zjevně na porod v podstatě nijak nepřipravovala, neschovávala žádnou výbavu, kojenecké lahvičky, oblečení. Podle soudu, a koneckonců i obžalované, tak mohla jednat kvůli špatné ekonomické situaci v domácnosti.

„Nebyla pracovně zařazena, neměla pracovní návyky, vyjma určité doby, kdy pracovala na poště. I tímto svým přístupem k zajišťování prostředků se rodina dostala do finančních potíží,“ konstatovala Cihlářová.

Matčin cynismus

Při ukládání trestu na spodní hranici zákonné sazby (patnáct až dvacet let) soud vzal v potaz ženino přiznání, i když soudkyně podotkla, že jí vlastně nic jiného nezbylo. Projevená lítost pak nebyla podle soudu ani znalců úplně upřímná.

Byla si vědoma možnosti umístit dítě do babyboxu, nicméně tuto variantu z neznámého důvodu nezvolila státní zástupce

Státní zástupce Vladimír Pazourek neměl - i díky jejímu doznání - o vině obžalované pochyb. Pozastavil se ale nad způsobem, jakým psychicky zdravá žena řešila své nechtěné těhotenství. „Byla si vědoma možnosti umístit dítě do babyboxu, nicméně tuto variantu z neznámého důvodu nezvolila,“ podotkl Pazourek.

Také mimo jiné zmínil určitou míru cynismu ze strany obžalované, když uložila mrtvolku, zabalenou v igelitových taškách a krabici od bot, do dětského pokoje. Ten obýval její čtyřletý syn a patnáctiletá dcera.

Nikdo u toho nebyl, upozorňuje obhájce



Podle obhájce obžalované nešlo o vraždu v pravém slova smyslu. „Je možné uvažovat o rozrušení způsobené porodem,“ myslí si.

Vzhledem k tomu, že žena byla při porodu v koupelně sama, nikdo s jistotou podle obhájce neví, jak se ten skutek stal. Soudu s odkazem na několik judikátů navrhl překvalifikování činu na vraždu novorozeněte matkou, za což by žena mohla dostat maximálně osm let.

Žena podle obžaloby loni na podzim na pražském sídlišti Lhotka porodila po utajovaném těhotenství doma v koupelně do částečně napuštěné vany dceru. Holčičku nechala obličejem ve vodě, dokud se neutopila.

Poté tělíčko uložila do pračky se špinavým prádlem, aby jej na druhý den přendala do několika tašek a krabice od bot. Tu dala do dětského pokoje. Třetí den po porodu na ženu zavolal její partner policii, protože se mu její chování zdálo podezřelé.

Tvrdila, že v roce 2015 spáchala totéž



Žena se u soudu k činu přiznala, připustila, že jednou z možností jejího jednání byla špatná ekonomická situace v rodině. Podle psycholožky i psychiatričky duševně v pořádku a moc dobře si uvědomovala, co dělá. „Bylo to pro ni nejjednodušší řešení situace,“ uvedla soudní psycholožka Jindřiška Záhorská. [celá zpráva]

Té se žena také přiznala, že už v podstatě stejným způsobem porodila už v roce 2015. Rovněž do vany, kde se novorozeně utopilo. Tělo pak zabalila do tašek, schovala do skříně, načež se z bytu odstěhovali. „Pak byla vyděšená, když se vrátila pro věci, že tam ta taška už není,“ reprodukovala psycholožka obžalovanou.

Podle státního zástupce ale nelze brát pohovor se soudním znalcem v potaz jako důkaz. A jiné důkazy, které by tvrzení obžalované potvrdily, v podstatě neexistují, žena proto byla souzena „pouze“ za loňský čin.