Jan Menšík, Právo

Odvolací soud tak vyhověl odvolání státní zástupkyně, která požadovala zrušení loňského rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, který mladíkovi uložil tříletý trest vězení odložený na zkušební dobu pěti let a desetiletý zákaz řízení.

„Je to trest na samé spodní hranici zákonné trestní sazby. Předně nutno uvést, že k nehodě nedošlo vzhledem k jeho nepozornosti, ale k jeho bezohlednosti,“ uvedl soudce Luboš Vlasák s tím, že senát částečně vyhověl státní zástupkyni, ale současně přihlédl k polehčujícím okolnostem.

Některé věci nejdou vzít zpět, i když byste to hrozně rádi udělali. odsouzený

Hormandl má čistý trestní rejstřík, do nehody nespáchal žádný dopravní přestupek a k zavinění nehody se otevřeně přiznal. Současně se s rodinami poškozených mimosoudně vyrovnal a dohromady jim vyplatil odškodné milión korun. Podle soudce se Hormandl rodinám obětí taktéž několikrát omluvil.

Podle soudce podmíněný trest nepřipadal v úvahu. „Nesmíme přehlédnout, že pan obžalovaný celkově způsobil havárii pěti aut. A to měl ještě neuvěřitelné štěstí, že skončila 'pouze' dvěma mrtvými. Kdyby nastaly mnohem závažnější následky, nemohli bychom se tomu divit," doplnil.

Varoval mladé řidiče



„Lituju toho. Nemůžu se toho zbavit, pronásleduje mě to dnem i nocí,“ řekl po odchodu ze soudní síně viditelně rozhozený Hormandl. Podle něj by si také mladí, nezkušení řidiči měli prvotně uvědomovat váhu jejich činů. „Některé věci nejdou vzít zpět, i když byste to hrozně rádi udělali. Vrátili nějak světu to, co jste provedli, přestože to nejde vrátit, ale alespoň se tomu přiblížit způsobem života,“ vzkázal.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Tragická nehoda v Praze

Proti rozsudku vyneseném v listopadu loňského roku Obvodním soudem pro Prahu 2 se tehdy na místě odvolala státní zástupkyně. Hormandlovi státní zástupkyně navrhovala nepodmínečný trest při spodní hranici trestní sazby, to je minimálně 3letý trest, a dodržení zákazu řízení na deset let. Podle žalobkyně prvoinstanční soud tehdy dostatečně nezvážil okolnosti nehody a soustředil se na polehčující okolnosti. „Právní kvalifikace odpovídá nedbalostnímu jednání. Vynechává aspekty, že šlo o agresivní a bezohlednou jízdu,“ uvedla státní zástupkyně.

Soudní znalec odhadl rychlost vozu v okamžiku střetu na 114 kilometrů za hodinu. K tomuto zjištění přihlížel také senát soudu. „Obžalovaný přijížděl vysokou rychlostí a znalec nebyl schopen určit rychlost vozu. Střetová rychlost byla 114 km/h, a pan obžalovaný brzdil, aby se vešel do mezery mezi vozy,“ popsal soudce.

Řidičák měl pět měsíců



Tragická nehoda se stala 12. listopadu 2016. Hormandl, který získal řidičský průkaz o pět měsíců dříve, projížděl hodinu a půl po poledni po silnici před Horními Počernicemi, kde je povolená rychlost 90 kilometrů v hodině. Ačkoliv neměl rozhled na vzdálenost, která byla nutná pro bezpečné předjetí, začal se svou octavií prudce předjíždět vůz jedoucí před ním.

Manévr nezvládl. Nejprve vrazil do auta, za které se chtěl zařadit, a poté se v rychlosti přes 100 kilometrů za hodinu čelně střetl s protijedoucím vozem. V autě cestovali muž s ženou, kteří na místě podlehli mnohačetným zraněním. Při nehodě se srazila ještě dvě jiná auta, takže se lehce zranili další dva lidé.