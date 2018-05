pab, Právo

„Rozhodli jsme o tom, že peněžitá záruka je přípustná a stanovili její výši na milión korun,“ doplnila Jíchová.

Muž, který je stíhán za zločin těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti, skončil za mřížemi kvůli obavě, že by mohl uprchnout s ohledem na vysoký trest, který mu hrozí. V případě uznání viny by mohl jít do vězení až na 16 let.

Osmašedesátiletého muže se známkami fyzického napadení našli lidé ležet na chodbě domu v Těšínské ulici ve čtvrti Doubravka. Přivolaní záchranáři se ho ještě marně snažili oživit.

"Z výsledků soudní pitvy vyšlo najevo, že smrt osmašedesátiletého muže nastala v souvislosti s fyzickým útokem," uvedla tehdy policejní mluvčí Pavla Burešová.

K potyčce mezi oběma muži došlo zřejmě poté, co se Mário K. nechal odvést ke kamarádovi domů a taxikáři na konci jízdy oznámil, že nemá peníze na zaplacení. Policie vedle těla mrtvého taxikáře našla teleskopický obušek.