jap, Novinky

Do hotelu Astoria, kde byla skupinka Izraelců ubytována, vtrhli policisté v kuklách a se samopaly. Turisty zadrželi a odvedli je na nedalekou policejní služebnu v Benediktské ulici.

„Po medializaci případu jsme dostali celou řadu poznatků k pachatelům a o jejich místě výskytu. Jeden z nich byl však mylný, což ale policisté v samotném prvopočátku nemohli tušit. Zadrželi v hotelu skupinu cizinců, kteří odpovídali popisu, ale jak se následně ukázalo, hledaní pachatelé to nebyli,“ sdělil Novinkám policejní mluvčí Jan Daněk.

Že se nejedná o skutečné pachatele, zjistili policisté na služebně, kam cizince předvedli.

„Šlápli nám na krk, bili nás”



„V podvečer do našich pokojů vtrhli těžkooděnci s vytaženými samopaly, maskami, helmami a v plné zbroji. Začali nás bít a drželi nám automatické zbraně u hlav. Šlápli nám na krky, abychom se nemohli hýbat, a spoutali nás,“ řekl Aktuálně.cz Eli Gershzon, jeden ze zadržených Izraelců.

Policisté podle něj zadrženým turistům nařídili, aby se chytili za ramena a takto došli na policejní služebnu. „Pochodovali jsme jako skupina hledaných teroristů v obklíčení těžkooděnců. Lidé na ulicích nás fotografovali a natáčeli na telefony. Bylo to ponižující a trapné,“ řekl serveru Gershzon.

Jeden z cizinců navíc skončil po policejním zákroku v nemocnici, kam ho převezla posádka záchranné služby. Podle lékaře si muž stěžoval na bolest zad a zranění v oblasti kolenou, což vyšetření v nemocnici potvrdilo.

Policie se turistům omluvila

„Zadrženým mužům se policisté omluvili a celou situaci jim vysvětlili. Ukázali jim video z napadení číšníka a vysvětlili jim, že se jednalo o nebezpečné pachatele, kteří byli fyzicky dobře disponovaní, provozující bojové sporty, a proto bylo rozhodnuto o jejich zadržení za využití pořádkové jednotky. Navíc na recepci hotelu nebylo možno ověřit jejich totožnost, protože tam k tomu neměli potřebné podklady. Ve spolupráci se zaměstnanci hotelu byly pokoje dotčených osob otevřeny a proběhlo zmiňované zadržení,“ doplnil Daněk.

„V hotelu na recepci měli fotokopie našich pasů. Mohli si je prohlédnout a viděli by, že s napadením v centru nemáme nic společného. Ten zásah neměl smysl, špatně to odhadli,“ oponuje ale ve vyjádření pro Aktuálně.cz Gershzon.

Ačkoliv se izraelští turisté po akci s policisty na památku vyfotili a podali si s nimi ruce, shánějí prý právníka, který je bude v České republice zastupovat. Po policii chtějí požadovat veřejnou omluvu a vysvětlení celé akce.

„Po omluvě a vysvětlení muži celou situaci pochopili, s policisty si s úsměvem podali ruce, a dokonce se s nimi na památku vyfotili. Také byli informováni, jakou cestou si mohou případně podat na jednání policie stížnost. To ještě na místě odmítli. Do současné doby nedisponujeme žádnou informací, že by stížnost podali,“ dodal policejní mluvčí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy

O zadržení izraelských turistů kriminalisté informovali státního zástupce i izraelskou ambasádu. Ta se k celé věci odmítá vyjádřit.

Skutečné pachatele pocházející z Nizozemska dopadli policisté na Letišti Václava Havla v pražské Ruzyni ve chvíli, kdy chtěli odletět ze země. Zásah policie je překvapil natolik, že nekladli žádný odpor.