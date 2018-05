Petr Marek, Právo

Bučan, kterému za vraždu hrozilo až 18 let za mřížemi, u soudu tvrdil, že je nevinný a žádal o zproštění obžaloby. Soud však jeho tvrzení neuvěřil.

„Přímé důkazy chybí. Existují však nepřímé, které tvoří ucelený řetězec a jednoznačně vedou k tomu, že požár založil právě Bučan, a to s rozmyslem. Byl prostě naštvaný, frustrovaný z toho, že poškozený ho chtěl z bytu vystěhovat,“ řekl k verdiktu předseda soudního senátu Eduard Ondrášek.

Odmítl však tvrzení obžaloby, podle kterého chtěl Bučan s rozmyslem i vraždit. „Šlo o úmysl, ale nepřímý. Vraždu neplánoval. Musel si být ale vědom, že spolubydlící může po založení požáru přijít o život,“ prohlásil soudce.

Žalobce, který požadoval minimálně patnáctiletý test, si ponechal lhůtu na odvolání.

Hrůzná událost se stala loni 24. března v domě v Lipové Lázni na Jesenicku. Bučan tam podle obžaloby kolem půl páté odpoledne po předchozí hádce fyzicky napadl svého domácího, který ležel na posteli, načež odešel. Po čase se však vrátil a zřejmě čajovými svíčkami založil na místě požár. Zraněný dvaašedesátiletý muž se pak v domě udusil zplodinami.

Požár prý nezaložil



Bučan konflikt u soudu přiznal, jakýkoliv podíl na založení požáru však odmítl. Šlo podle něj „jen“ o hádku kvůli ztracenému šeku na peníze. Když prý odpoledne přišel domů, spolubydlící do něj kvůli tomu začal rýt a sprostě mu nadávat. To ho vytočilo, a tak muže praštil pěstí do hrudníku.

„Asi silně. Spadl na zem, ležel na zádech, skuhral, chroptěl a pořád mi nadával. Proto jsem odešel. Co mu je, jsem nevěděl,“ uvedl už dříve u soudu obžalovaný.

S požárem prý ale neměl nic společného. „Do domu jsem se vrátil až po jedenácté večer. Předtím jsem sice kolem procházel, to když jsem šel ke známým, avšak že by tam hořelo, jsem nezaznamenal. To až potom. Ucítil jsem zápach a viděl, že se tam čoudí. Pak jsem si všiml plamínků, které se najednou rychle rozšířily. Hulákal jsem jako pes, nikdo se neozval, a tak jsem šel k sousedům, ať zavolají hasiče,“ tvrdil Bučan.

Podle soudu nicméně oheň založil právě Bučan. Soudce konstatoval, že podle znalců musel být požár založen úmyslně a že na místě se kromě poškozeného pohyboval pouze obžalovaný. Uvedl také, že se Bučan hasičům údajně k založení požáru nejprve přiznal, pak už se však ke své neprocesní výpovědi nehlásil.