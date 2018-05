Adéla Jelínková, Právo

Tím ale jeho rekonvalescence zdaleka nekončí. Zotavovat se bude z fyzických útrap a hlavně psychických otřesů dále na nemocenské. Právu to potvrdil jeho zmocněnec pro komunikaci s médii a zároveň bývalý policejní vyšetřovatel Jiří Brych.

„Od úterka je Míra doma. Je na nemocenské a ta bude dlouhá. Tento týden chceme klid na srovnání, ale příští týden bychom naplánovali krátké setkání s novináři za účasti Mirka,“ doplnil dnes Právu Brych.

V příštím týdnu by to tedy mělo být poprvé, kdy číšník vystoupí z anonymity a sdělí svůj příběh veřejnosti sám – bez prostředníka.

Přestože je již Miroslav z nejhoršího venku a lékaři jej pustili domů, policejního výslechu se ještě nezúčastnil. Dříve to podle Brycha nebylo možné kvůli rozsáhlým poraněním oběti.

Neopadající zájem Nizozemců

Zájem nizozemské veřejnosti o případ podle Brycha neopadá. Každodenně podle svých slov komunikuje se zástupci nizozemských médií a informuje je o Miroslavově aktuálním stavu.

„Nizozemce to hodně zasáhlo a je to pro ně stále žhavé téma. Co se týká Holanďanů, kteří nám píšou, tak se za útočníky většinou stydí a píšou, že nejsou praví Nizozemci. Přejí ale hlavně hodně štěstí a zdraví,“ sdělil Brych.

Číšníka napadla skupina Nizozemců potom, co se muži dostali do potyčky s personálem pražské restaurace. Zaměstnanci podniku je upozornili na to, že by na zahrádce restaurace neměli pít vlastní alkohol.

Do sporu se pouze připletl

Podle informací Práva se ale napadený číšník s cizinci do slovního střetu sám nedostal, do potyčky se připletl až později.

Ze sedmi členů party policisté krátce po zadržení dva muže pustili s tím, že se situaci snažili spíše klidnit. Jejich tři společníci, kteří se na útoku podíleli menší měrou, od Obvodního soudu pro Prahu 1 odešli kvůli výtržnictví s osmiměsíční podmínkou, zároveň jsou na pět let vyhoštěni ze země.

Dvojici bratrů, kteří do číšníka kopali a bušili pěstí, poslal soud do vazby, kde si počkají na soud. Za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví jim hrozí až deset let za mřížemi.