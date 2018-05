pab, Právo

„Vyšetřování je teprve na začátku, takže bližší informace zatím nelze sdělit,“ uvedla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Potvrdila pouze, že podezřelého převezl vrtulník do nemocnice.

Podle zatím neoficiálních informací byl útočník zřejmě zdrogovaný. Nůž prý našel na zahradě domu, poté se dostal dovnitř, kde měl po ženě, která měla u sebe kojence, požadovat mobilní telefon. Když jí přišel na pomoc manžel, měl ho bodnout do nohy a pak se sám několikrát píchl do krku. Z domu pak utekl ven do sousední ulice, kde vnikl do dalšího domu, odkud vyskočil z okna.

Právo zjistilo, že útočník už má jeden záznam v trestním rejstříku. Před čtyřmi lety ho ještě jako mladistvého soud potrestal podmínkou za loupežné přepadení benzinové čerpací stanice.