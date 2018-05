Patrik Biskup, Právo

Případem z Klatovska se zabývá policie. Podle informací Práva už také padlo obvinění. Podrobnosti ale nikdo oficiálně nechce sdělovat. „Jde o velmi citlivou věc, která se týká v podstatě ještě dětí,“ vzkázali vyšetřovatelé.

Stejný přístup zvolilo i vedení školy. „Na mě to dělá dojem, že pro média je to věc, která by mohla být negativně atraktivní, a k tomu já žádné informace poskytovat nebudu,“ řekla zástupkyně ředitele.

Jak Právo zjistilo, kriminalistům vše oznámila matka dívky poté, co ji kontaktovala třídní učitelka s tím, že po škole koluje „hanbatá“ videonahrávka s její dcerou. Dívka přiznala, že si v době, kdy s hochem chodila, vyměnili několik intimních fotografií. Pak ji prý požádal, aby si natočila masturbaci a video mu poslala. Když se pak rozešli, rozeslal ho dalším dětem ze školy.

Byl to pro ni šok



„Bylo mi to hodně nepříjemné,“ svěřila se dívka. Jak a zda vůbec se s tím dokázala vyrovnat, není s ohledem na uvalené informační embargo jasné. „Nahrávku jistě vnímala jako něco soukromého, intimního, co bylo určené jen pro jejího chlapce. Brala to jako akt důvěry. O to větší šok musela zažít, když se video objevilo mezi ostatními dětmi. Tohle rozhodně není něco, co by se dalo jen tak přejít,“ reagoval na případ plzeňský psycholog a soudní znalec Karel Bröckl.

Upozornil na to, že u citově slabších dívek může takové zklamání a zesměšnění vést až k sebevraždě. Podle jeho zkušeností by podobné veřejné zostuzení nedokázalo přejít více než 90 procent dívek. „Jen skutečně ve výjimečných případech by nad tím mávly rukou, to jsou ale vyloženě exhibicionistické typy, kterým tahle popularita nevadí,“ uzavřel.

Hrozí mu tři roky



Policie mladíka obvinila ze tří trestných činů – ze zneužití dítěte k výrobě pornografie, z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ohrožování dítěte. Jako mladistvý může skončit ve vězení až na tři roky.

Hoch tvrdí, že o žádné takové video dívku nežádal a že mu ho poslala sama z vlastní iniciativy. Nejprve ho prý poslal jednomu spolužákovi, aby se pochlubil, jakou má holku. Když jejich vztah skončil, poslal video dalším dětem údajně z pomsty, protože si myslel, že dívka rozeslala kamarádkám jeho intimní fotky. Obviněného chlapce hodnotí učitelé jako jednoduchou osobnost s podprůměrným intelektem. V prvním pololetí letošního školního roku skoro propadl ze sedmi předmětů.