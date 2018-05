rav, rsk, tin, Právo

Podle zjištění Práva z důvěryhodného zdroje žalobce zrušil trestní stíhání u čtyř obviněných. Je mezi nimi i místopředseda Hnutí ANO a poslanec Jaroslav Faltýnek, dále pak Zdeněk Kubiska, Jan Platil, tedy bývalí členové představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která firmu dříve vlastnila. Čtvrtým v řadě je Luděk Kalivoda, který byl členem tehdejšího představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo.

Faltýnek ve čtvrtek řekl Právu, že rozhodnutí nedostal. „Nemám nic k dispozici, tak se k tomu těžko mohu vyjadřovat,“ uvedl.

Stíhání Babiše, jeho manželky Moniky, jejího bratra i obou premiérových dětí z prvního manželství pokračuje, řekl Právu Babišův obhájce Michael Bartončík.

„Bylo rozhodnuto a rozhodnutí již bylo vypraveno a doručeno všem obhájcům obviněných do datových stránek a všem dalším také. Obvinění, kteří datovou schránku nemají, tedy rozhodnutí obdrží běžnou poštou,“ řekla ve čtvrtek Právu mluvčí zastupitelství Štěpánka Zenklová s tím, že dříve než v pátek závěry žalobce nebude možné zveřejnit.

Babiš zatím neví, jak státní zástupce o jeho stížnosti rozhodl. Na dotaz ČTK, zda má rozhodnutí k dispozici, případně ví, co obsahuje, odpověděl, že ho zatím nedostal.

„Babiš je stále jediný kandidát na premiéra“

Podle olomouckého hejtmana, poslance a člena vedení ANO Ladislava Oklešťka není rozhodnutí o stížnosti verdikt o vině. „O tom rozhoduje soud. Pro mě je pan Babiš stále jasný a jediný kandidát na premiéra,“ řekl Právu.

„Pořád mě to utvrzuje v tom, že bychom se měli držet presumpce neviny, což nynější rozhodnutí potvrzuje. Ukazuje se, že věci nejsou černobílé, a jen mě zaráží, že se v celé kauze toho nijak moc neděje,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

„Vzhledem ke zjevnému politickému nátlaku, který Andrej Babiš činí na orgány činné v trestním řízení, bude každé takové rozhodnutí vzbuzovat pochybnosti. Jediný způsob, jak takové pochybnosti nemít, je nemít trestně stíhaného premiéra,“ řekl Právu předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Státní zástupce zjevně vyhodnotil, že je důvod pokračovat v trestním stíhání alespoň u některých osob,“ komentoval to poslanec ODS Marek Benda. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek se k vývoji kauzy vyjádřit nechtěl. „Nebudu to komentovat, dokud to nebude oficiální. Je to věc orgánů činných v trestním řízení,“ sdělil Právu Bělobrádek.

ČSSD: Náš postoj to nemění



První místopředseda ČSSD Jiří Zimola Právu řekl, že rozhodnutí státního žalobce nemá na jednání o vládě vliv. A to ani v případě, že by byli všichni obvinění zproštěni trestního stíhání, jen premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) nikoliv. „Situace se nemění,“ napsal Zimola. Předseda ČSSD Jan Hamáček Právu na otázku, zda by rozhodnutí státního zástupce mohlo změnit postoj ČSSD v rámci jednání o vládě, napsal: Nezměnilo.

Místopředseda ČSSD Roman Onderka v této souvislosti zdůraznil, že ČSSD nechce do koaliční smlouvy stanovit, že Andrej Babiš musí rezignovat, pokud bude prvoinstančně odsouzen, ale že každý člen vlády, který by byl odsouzen, musí rezignovat. Rozhodnutí žalobce nechtěl komentovat. „Nejsem schopen předjímat rozhodnutí státního zástupce ani nezávislého soudu,“ řekl Právu.

Stíhání Babiše a Faltýnka bylo přerušeno po říjnových sněmovních volbách, kdy oba znovu získali poslanecké mandáty, a tedy i imunitu. Sněmovna je opětovně vydala v lednu. Oba vinu odmítají, stíhání je podle nich účelové.