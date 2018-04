jr, Právo

„Operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje vyslalo k záchraně osoby po pádu do Hranické propasti tři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. Podle hovoru, který převzalo centrum tísňového volání, osoba při návštěvě místa neopatrností upadla prudkým srázem dolů,“ informoval mluvčí HZS Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.

K místu ihned vyrazily profesionální jednotky požárních stanic Hranice a Přerov, včetně specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic.

„Hasič - lezec, který propast dobře zná, se spustil k místu dopadu zraněného. Bohužel zde po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči tam pomocí lezecké výbavy dopravili i lékaře letecké záchranné služby. Ten potvrdil úmrtí zraněné osoby,“ řekl Hošák.

„Hasiči tělo zemřelého transportovali k převozu pohřební službou. Policie ČR zajistila zúčastněným posttraumatickou intervenční péči psychologa,“ dodal Hošák.

Mluvčí krajské policie Marie Šafářová doplnila, že šlo o jednatřicetiletého cizince. Okolnosti pádu policisté vyšetřují. „Byla nařízena soudní pitva,” dodala Šafářová.

Hranická propast je podle speleologů nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Českopolskému týmu speleologů se podařilo spustit do jejího nitra speciální robot, a to až do hloubky 404 metrů. Sonda ani nedosáhla dna, zastavil ji konec vodicího kabelu.

Dosavadní rekord držela italská propast Pozzo del Merro s hloubkou 392 metrů. V průzkumu propasti hodlají hraničtí speleologové pokračovat. Odhady naznačují, že propast by mohla dosahovat až kilometrové hloubky.