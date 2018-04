Petr Kozelka, Právo

Před dvěma lety spěchal Džoganov se svým kolegou do jedné z jihomoravských obcí, kde zkolaboval 77letý muž. Policista neváhal, začal provádět nepřímou masáž srdce a nakonec se mu ve spolupráci s lékaři podařilo muže oživit.

O tři dny později projížděl svou domovskou vesnicí a všiml si, že u jednoho z domů stoupá ze střechy kouř. Protože věděl, že v domě bydlí starší paní, neváhal, vběhl dovnitř a stařenku, která si ani nevšimla, že jí hoří střecha nad hlavou, vyvedl ven. O pár okamžiků později se už střecha začala propadat.

Za tyto činy převzal na Pražském hradě Zlatý záchranářský kříž [celá zpráva] a kolegové jeho statečné a duchaplné počínání ocenili i jako čin roku u jihomoravské policie.

Za masáže falešná faktura

Jenže to netušili, že si oceněný policista rozhodl přilepšit k výplatě tím, že obere svého zaměstnavatele o pár tisíc korun z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Z fondu mohou policisté čerpat peníze například na masáže či dovolenou. Džoganov proto v roce 2014 do práce přinesl k proplacení fakturu na 6400 korun za absolvované masáže.

Jenže faktura byla falešná. Jméno na ní sice patřilo skutečné masérce, číslo účtu, kam peníze putovaly, patřilo ale policistově sestře.

Ta, když na její účet peníze přišly, částku vybrala a předala ji bratrovi nebo jeho manželce. Loni v březnu se Džoganov rozhodl čin zopakovat. Tentokrát přinesl k proplacení fakturu na deset tisíc. Jméno opět patřilo skutečnému masérovi, číslo účtu bylo samotného policisty.

Jenže k žádosti nepřipsal svoje jméno, a když se pak nadřízení pídili, komu vlastně faktura patří, zjistili, že uvedený masér o faktuře nic neví a že číslo účtu patří Džoganovovi. Při kontrole pak bylo zjištěno, že jedna falešná faktura už byla v minulosti proplacena.

Věděl, že podvádí, vyřkl soud



Džoganov se u soudu dušoval, že si nebyl vůbec vědom, že by o peníze žádal neoprávněně. V prvním případě prý na masáže i s manželkou poctivě chodil, platil v hotovosti a masérka mu prý sama řekla, že by s další platbou měla akorát starosti týkající se vyúčtování, proto si peníze nechal rovnou poslat na sestřin účet.

U druhého případu tvrdil, že nabídl manželce, ať chodí na masáže a pak mu pouze donese fakturu. Že je na faktuře jeho číslo účtu, si prý vůbec nevšiml. Oba maséři však takový výklad odmítli.

„V prvním případě jsem byl odsouzen pouze na základě osobního pocitu soudkyně, u druhého jsem absolutně nevinný,“ hájil se policista. Podle verdiktu Okresního soudu v Břeclavi, který potvrdil i odvolací Krajský soud v Brně, ale Džoganov věděl, že podvádí.

„Nepřicházelo v úvahu, aby obžalovaný s poskytnutými penězi z fondu v hotovosti dle svého vlastního uvážení nakládal. Navíc byl seznámen s pokynem zaměstnavatele, kterým byl stanoven způsob čerpání. Přesto v obou případech ke svým žádostem předložil faktury, o kterých věděl, že jsou falešné,“ rozhodl soud.

Soud ho potrestal i peněžitým trestem



Při rozhodování o trestu soud přihlédl k tomu, že se policista chtěl obohatit. Proto ho potrestal peněžitým trestem ve výši 35 tisíc korun a Džoganov také musí vrátit 6400 za první fakturu.

Pokud by peníze nezaplatil, musel by na sedm měsíců do vězení.

Pro policistu je ale zásadnější to, že byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, přičemž podle zákona musí být odsouzený člen bezpečnostních sborů propuštěn.