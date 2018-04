pko, Právo

„Strážníci dvaatřicetiletou ženu probudili a po chvíli bylo jasné, že je velmi silně opilá. Působila zmateně, plakala, a dokonce si nebyla zcela jistá, zda se nachází v Brně. Strážníci došli k závěru, že v tomto stavu jednoznačně není schopná postarat se o dítě. Hlídce řekla, že pila vodku,“ popsal ve čtvrtek mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Od ženy, která vypila tolik alkoholu, že by to u netrénovaného jedince mohlo vyvolat bezvědomí nebo otravu, strážníci zjistili, že by se o holčičku mohl postarat její otec, na kterého jim žena dala číslo. Ten přesto, že byl několik desítek kilometrů od Brna, okamžitě pro dceru vyrazil.

„Do doby, než si mohl dceru vyzvednout, si ji stejně jako opilou ženu převzala republiková policie. Policistům strážníci předali záležitost k došetření. Městská policie bude o nešťastné události informovat také sociální pracovníky,“ dodal Ghanem.