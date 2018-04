ok, aje, Novinky, Právo

Cizinci dostali osmiměsíční podmínku, soud rozhodoval ve zkráceném řízení. V případě, že by muži nebyli spokojeni s trestem, soud by nařídil hlavní líčení. Odsouzená trojice verdikt nekomentovala a soudní budovu rychle opustila. S novináři se nebavili ani jejich advokáti. Českou republiku musí podle soudu opustit do pěti dní.

Cizinci, kteří dostali podmínky, opustili soud.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Obě jednání probíhají neveřejně za zavřenými dveřmi,“ řekla Novinkám mluvčí soudu Pavla Hájková.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci, kteří dostali podmínky, opouštějí soud. Zdroj: Novinky

Policie pět útočníků v úterý odpoledne obvinila. Dva z trestného činu těžkého ublížení na zdraví, pro které požaduje žalobce vazbu, a tři z výtržnictví. U posledních dvou ze skupiny sedmi mužů bylo vyhodnoceno, že se do konfliktu nezapojili, naopak se snažili ho spíše uklidnit, a byli proto propuštěni na svobodu.

Eskorta přivádí útočníky z Nizozemska, kteří napadli číšníka v restauraci k vazebnímu zasedání.

FOTO: Petr Horník, Právo

Sedm mužů ve věku 24 až 32 let zadržela policie v pondělí vpodvečer po upozornění cestujících a dispečera kamerového systému na letišti. Seděli na zahrádce jedné z restaurací a byli překvapeni. Všichni jsou sportovci, posilují, boxují, jsou fyzicky velmi zdatní.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy. Zdroj: Policie ČR

Server nizozemského listu Algemeen Dagblad napsal, že sedm mužů vyrazilo do Prahy proto, aby oslavili nadcházející svatbu jednoho z nich. Většina z nich prý pochází z Haagu a okolí, jeden pracuje u amsterodamské policie.

Video

Rozhovor s recepčním hotelu

Policisté požádali o pomoc při pátrání v neděli odpoledne především personál hotelů či penziónů, který by muže poznal. Kriminalisté tehdy uvedli, že cizinci na číšníka restaurace ve Vladislavově ulici zaútočili poté, co je upozornil, že na zahrádce restaurace nemůžou pít vlastní donesený alkohol. Hádka pak přerostla v surové napadení. Cizinci muže povalili na zem a tam ho začali mlátit pěstmi do hlavy a kopat do něj. Muž utrpěl těžké zranění.

Eskorta přivádí útočníky z Nizozemska, kteří napadli číšníka v restauraci, k vazebnímu zasedání.

FOTO: Petr Horník, Právo