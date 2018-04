Patrik Biskup, Právo

„Znalci potvrdili, že se u poškozené v důsledku chování obžalovaného rozvinul syndrom týrané ženy, který přerostl v posttraumatickou stresovou poruchu,“ uvedl předseda senátu Jaromír Veselý.

Podle něj muži přitížilo i to, že se uvedeného jednání dopouštěl v době, kdy proti němu bylo vedeno trestní řízení za nebezpečné vyhrožování vůči jiné ženě.

„Přinesl lopatu, ať si sama vykopu hrob”

Podle státní zástupkyně trvalo utrpení ženy bezmála rok a čtvrt. Ponižování, nadávky a bití byly téměř na denním pořádku. „Přemýšlela jsem o sobě jako o bezcenném kusu hadru, přála jsem si, abych se druhý den už neprobudila. Vážně jsem také přemýšlela, že skočím pod vlak,“ uvedla poškozená ve své výpovědi.

Z obžaloby dále plyne, že žena musela často snášet i fyzické napadání. „Mlátil ji do hlavy a kopal do rozkroku. Dostal ji tak do stavu, kdy se mu zcela podvolila a plnila jeho příkazy,“ konstatovali policisté.

„Povalil mě na zem a sekerou bouchal do podlahy těsně u hlavy. Pak mě zvedl, odtáhl do koupelny a hlavou praštil o dlaždice. Nakonec přinesl lopatu, ať si sama vykopu hrob,“ popsala žena jeden z útoků.

Vyhrožoval, že ji nechá znásilnit



Po asi pětiměsíční známosti obviněný muž ženu přinutil ke sňatku. „Bránila se tomu, ale bála se výhrůžek. Děsil ji tím, že na ni pošle kamarády, aby ji znásilnili. A až toho bude mít dost, tak ji přiváže řetězem v lese a nechá chcípnout,“ řekla státní zástupkyně.

Několikrát už byla žena na odchodu ze společné domácnosti, pokaždé však podlehla hrozbám a zůstala.

Milan B. jakékoliv násilí vůči manželce popřel. „Trpěla tím, že najednou zničehonic upadla. Třeba se i pomočila a přestalo jí bít srdce,“ tvrdil před soudem.