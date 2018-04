Petr Kozelka, Právo

Podle státní zástupkyně Ivety Eichlerové útočil třiatřicetiletý Robert Balázs a o rok mladší Roman Kabát.

„Do napadeného, který byl se svou přítelkyní a synem, strčili, povalili ho na zem, kopali do něj a bili ho pěstmi. Vyhrožovali přitom, že ho zabijí, Kabát navíc vyhrožoval, že zabije i jeho syna. Na pomoc napadenému přiběhl čtyřiašedesátiletý soused, kterému také slovně vyhrožovali. Když se přítelkyně napadeného se synem schovala ve vchodu do domu, Balázs kopal do dveří, až je otevřel, a chtěl kopnout dítě do obličeje, v čemž mu matka zabránila. K vážným zraněním nedošlo jen náhodou,“ řekla Eichlerová.

Balázsovi hrozí za to, že podle obžaloby chtěl napadnout i dítě, až 12 let vězení. „Toho dítěte jsem se ale vůbec nedotkl a na tu holku jsem jen křičel, ať zaleze do dveří. Pokaždé, když jsme se s poškozeným potkali, z toho byl problém. Ten den na nás začal řvát, no a pak jsme se začali mlátit navzájem. Pak ještě vyběhl ten soused a přerazil mi o záda koště,“ popsal situaci ze svého úhlu pohledu Balázs.

Obžalován kvůli drogám



„To on hned šel k nám a mával klíči, já jsem se sehnul, jinak bych dostal do hlavy, tak jsem mu dal ránu, ale jen jednu. No a pak začala ta mela. Sám jsem otec, takže bych nikdy dítěti neublížil,“ hájil se Kabát.

Ten má na krku v jiném případu ještě obžalobu z pašování drog, měl být totiž součástí skupiny, která převážela z Dánska do Grónska hašiš.

Jinak celou situaci popsal napadený muž. „Vraceli jsme se z výletu a oni stáli u vchodu do naší bytovky. Věděl jsem, že asi bude problém. Napadli nás, oba pak kopali směrem k synovi, teda hlavně pan Balázs,“ vypověděl muž.

Posoudit celou situaci musí senát v čele s Milošem Žďárským, verdikt by mohl padnout do konce týdne.