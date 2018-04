Ludmila Žlábková, Právo

Čtyřčlenná skupina, v níž působili také Henryk Roman Kaczanowski, Radoslaw Stanislaw Kukla a Damian Adam Wyrzucki, byla obžalována ze 417 vloupání. Jarosiński se měl podílet na 135 z nich. O vině zbývajících tří spolupachatelů soudy rozhodly už dříve.

Gang, kde působili i dva bratři a nevlastní syn jednoho z nich, způsobila za čtyři roky škodu přes 12 miliónů korun. Lupiči měli charakteristický rukopis - do vytipovaných nemovitostí se dostávali skrze navrtané plastové okenní rámy či balkónové dveře, proto se jim přezdívalo navrtávači.

Piotr Jarosiński u Krajského soudu v Hradci Králové

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Nevadilo jim ani to, když majitelé nemovitostí v době jejich nezvané návštěvy spali v ložnici. Vždy postupovali s rozmyslem a dopředu si připravovali únikové trasy pro případ, že by je překvapil nenadálý svědek.

Policie je zadržela v červenci 2013 na několika místech východních Čech - část skupiny na hraničním přechodu Králíky - Dolní Lipka na Orlickoústecku a část v kempu Rozkoš u České Skalice. O rok později začal soud, přičemž obžalovaným hrozilo až 10 let vězení.

Jarosiński dostal tehdy 3,5 roku vězení, jeho komplice Damiana Wyrzuckého soud obžaloby zprostil. Rozsudek předloni v lednu zrušil odvolací Vrchní soud v Praze.

Henryk Roman Kaczanowski a Radoslaw Stanislaw Kukla dostali u vrchního soudu trest sedm a 6,5 roku ve vězení, o rok více, než jim uložil hradecký krajský soud. Wyrzuckého odvolací vrchní soud v lednu 2016 potrestal podmínkou.

Komplic měl strach ze tmy



Výši trestu pro Jarosińského odůvodnil předseda trestního senátu Miroslav Mjartan mimo jiné tím, že jeho činnost byla posouzena jako účastenství, což je jemnější forma než pachatelství. „Obžalovaný byl svému komplici podporou. Věděl, že má spolupachatel strach z pohybu ve tmě a že půjde krást. O výtěžek se poté podělili,“ uvedl mimo jiné soudce.

Zatímco Jarosiński se ihned po vyhlášení rozhodnutí vzdal práva na odvolání, státní zástupce František Jedlička si ponechal lhůtu, aby ho případně mohl podat. „Navrhoval jsem přísnější trest, a to pět let nepodmíněně. Trest by měl být vyšší, protože je recidivistou, byť v Česku trestán nebyl,“ vysvětlil státní zástupce.

Pokud by byl trest pravomocný, je možné, že by Jarosiński do vězení ani nenastoupil. Dva roky totiž strávil ve vazbě, která se započítává do doby trestu, proto by již nyní mohl požádat o podmínečné propuštění.