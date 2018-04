Karel Otcovský, Právo

„Jelikož nebylo možné určit přímo na místě jednoznačnou příčinu úmrtí novorozence, nařídili kriminalisté soudní pitvu. Ta by měla proběhnout dnes,“ řekla Právu policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Bližší informace nemůže policie s ohledem na počátek vyšetřování sdělit.

Sídliště od ranních hodin prohledávají policisté v rojnicích. Nahlížejí do zákoutí mezi panelovými domy a do křoví. Hledají důkazní materiál, který by kriminalisty nasměroval k rodičce.

V teplickém kontejneru se našly lidské ostatky.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Až do pozdních hodin kriminalisté obcházeli domy v okolí místa činu a vyptávali se nájemníků, zda si nevšimli něčeho podezřelého.

„Ptali se mě, jestli nevím o těhotné ženě, která by se chovala podivně,“ řekla Právu žena bydlící v panelovém domě přímo u kontejnerového stání, kde bylo novorozeně nalezeno.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: V kontejneru v Teplicích byly zřejmě nalezeny lidské ostatky

Dotčený kontejner prohledávali kriminalisté dlouho do noci. Ráno byl za asistence policie odvezen k podrobnějšímu zkoumání specialistů.

Paradoxem je, že zhruba 200 metrů od místa nálezu je v areálu teplické nemocnice umístěn babybox.