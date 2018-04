Petr Kozelka, Právo

Senát v čele s Michalou Zummerovou osvobozující verdikt vynesl i takřka přesně před rokem, odvolací krajský soud ale verdikt zrušil a nařídil provedení dalších důkazů včetně vypracování znaleckých posudků. Ani na podruhé se ale podle Zummerové nic zásadního nezměnilo. „K jistému jednání došlo, ale to, co bylo prokázáno, není trestným činem. Senát měl o vině obžalovaného důvodné pochybnosti, které se oproti dřívějšku jen prohloubily,“ prohlásila soudkyně.

Celá obžaloba je jen fikce. Z její strany šlo jen o mstu. obžalovaný

Státní zástupce trval na tom, že Pavelka donutil o dvacet let mladší bývalou přítelkyni k tomu, aby se mu smluvně zavázala, že za ním bude pravidelně docházet, provádět domácí práce a k tomu mu bude po vůli. Pokud by se vzpírala, měl jí muž hrozit tím, že rozešle popis jejího sexuálního života do práce, jejím rodičům i dětem. „Holčičko, drž hubu a piš,“ odbyl podle obžaloby námitky své někdejší přítelkyně.

Smlouvu žena prý podepsala proto, že měla finanční problémy a věřila, že ji Pavelka se svou znalostí práva pomůže. „Vyhrožoval, že když se s ním rozejdu, skončím na ulici. Dokázal být velice přesvědčivý. Říkala jsem si, že to prostě nějak přetrpím. Když jsem nechtěla psát, povalil mě na gauč a fackoval mě,“ tvrdila žena. „Je to hrozný padouch,“ dodala ještě.

Desítky útoků



Pavelka od začátku tvrdil, že se ničeho nedopustil. „Celá obžaloba je jen fikce. Z její strany šlo jen o mstu. To ona by měla být potrestána. Také po ní budu požadovat satisfakci, za dobu sporu jsem zhubl osm kilo, na zahradě mě zatýkali policisté se samopaly, musel jsem být v cele,“ vypočetl muž.

Podle soudkyně Zummerové bylo kamenem úrazu obžaloby to, že stála jen na tvrzení údajně zneužívané ženy. „Mělo se jednat o desítky útoků, při nichž docházelo ke znásilňování, velmi brutálnímu zacházení, smýkání po zemi, trhání oděvů, fackování. Při násilí takové intenzity a četnosti by si toho nejbližší okolí všimlo, poškozená ani nevyhledala lékaře. Nechceme říci, že jde o křivou výpověď, jen nevíme, jestli se události skutečně tak seběhly. Poškozená je navíc podle znalkyně osobou, která má vyšší míru prožívání,“ vysvětlila soudkyně.

Osvobozující verdikt ještě není pravomocný, státní zástupce i poškozená si nechali čas na rozmyšlenou. Pavelku naopak místní soud loni potrestal podmínkou za to, že připravil šestaosmdesátiletou stařenku o 136 tisíc korun. Nasliboval jí totiž vyřešení sousedského sporu, neudělal ovšem takřka nic. Nyní má všechny peníze vrátit.