Na vnitru odvolali šéfa sportovních střelců, s jeho odsouzením to prý nesouvisí

Ředitel Centra sportu Ministerstva vnitra Jiří Beran tento týden odvolal z postu šéfa sekce kulové střelby Petra Barocha, který sedm let vedl Český střelecký svaz. Co bylo důvodem Barochova sesazení z funkce, Beran nechtěl rozvádět. „Ví to pan Baroch a vím to já,“ řekl Právu Beran s tím, že Baroch zatím v centru zůstává jako trenér.