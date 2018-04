Rozmlátil hlavu zaměstnanci kovošrotu, dostal 13 let

Podruhé se před dvěma lety v září narodil jednašedesátiletý zaměstnanec jednoho z kovošrotů v Brně. Osudný den totiž do provozovny přišel osmatřicetiletý Lubomír Sochor. Když pracovník výkupu kovů vážil několik málo kousků, které s sebou přinesl, Sochor jej napadl tyčí a doslova mu rozmlátil hlavu. Napadený přežil jen díky velkému štěstí, útočníka poslal ve čtvrtek brněnský krajský soud na 13 let do vězení za pokus o vraždu.