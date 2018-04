Radim Vaculík, Právo

"V úterý jsem podal obžalobu na trestního soudce z Chomutova a jednoho mediálně známého advokáta, a to pro zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, respektive podplácení,” uvedl žalobce.

Dragoun zároveň potvrdil, že tím pádem logicky zamítl Novákův návrh na zastavení jeho trestního stíhání. "Z mého pohledu je zde souhrn přímých a nepřímých důkazů, které utváří nějaký řetězec umožňující podání obžaloby," odvětil Dragoun na dotaz Práva, zda má jasno o vině obžalovaných.

Z údajně usvědčujících důkazů pak zmínil výsledky sledování, odposlechy a listinné materiály. V současnosti mimo službu postavený soudce Novák se o podání obžaloby dověděl od redakce Práva a není podle svých slov krokem státního zástupce překvapen.

"Očekával jsem to, stejně tak skutečnost, že státní zástupce zamítne můj návrh na zastavení stíhání," řekl Právu Novák. I nadále si stojí za tím, že se ničeho nezákonného nedopustil. "Jsem vlastně rád, že se mohu obhájit u soudu a dokázat svou nevinu. Žádný úplatek jsem nevzal, proč bych to dělal," uvedl Novák.

Rozhodne vrchní soud



Novák čelí obžalobě za přijetí úplatku, Doucha za úplatkářství, oba muži navíc i za zneužití pravomoci. Kriminalisté tvrdí, že Novák za peníze předčasně propustil z vězení Douchova klienta, podnikatele Tomáše Malinu, jenž si odpykával trest za závažnou hospodářskou kriminalitu.

Douchův klient miliardář Malina býval blízkým spolupracovníkem kontroverzních podnikatelů Františka Mrázka či Tomáše Pitra. Ve vězení skončil kvůli údajné zpronevěře pohonných hmot za zhruba sto miliónů korun, které odebral od státní společnosti Unipetrol, ale už za ně prý nezaplatil. Dostal za to pravomocně pětiletý trest a povinnost zaplatit škodu téměř sedmdesát miliónů korun.

Soudce i advokáta policie zadržela a obvinila v březnu 2016. Novák je dočasně zproštěn výkonu funkce. Nejvyšší správní soud se na základě podnětu předsedy ústeckého krajského soudu Luboše Dörfla zabýval již v roce 2016 návrhem na Novákovo kárné potrestání. Kárné řízení ale nakonec přerušil právě proto, že Novák je v téže věci trestně stíhaný. Pokud by trestní řízení skončilo bez postihu, mohl by se NSS teoreticky znovu začít zabývat kárnou žalobou. Novákovi hrozí až deset let vězení, Douchovi až šest let.

Státní zástupce podal obžalobu k Okresnímu soudu v Chomutově, kde mělo k trestnému činu dojít. Nicméně podle svých slov počítá, že se tamní soudci z případu týkajícího se jejich kolegy vyloučí a spis předloží nejspíše k pražskému vrchnímu soudu, aby určil, který okresní soud kauzu nakonec projedná. V dřívějších případech obviněných litoměřických soudců jejich kauzy řešily soudy v Jičíně a Kladně.