Incident se odehrál v sobotu v podvečer při fotbalovém zápasu FK Dymokury a Kamenné Zboží. „Dva hráči se dostali do slovního konfliktu a následně došlo k napadení. Přesné příčiny zatím neznáme, ale snad k tomu mělo dojít kvůli nějakému faulu. Určitě se ten incident týkal hry,“ řekla Novinkám mluvčí policie Petra Potočná.

K bitce na hřišti vyjela také sanitka, která ošetřila jednoho hráče. „Záchranáři zraněné osobě ošetřili poranění dolní končetiny a po zafixování proti pohybu byl pacient transportován do spádové nemocnice,“ informovala mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

Podle Potočné kriminalisté zatím napadení vyšetřují jako trestný čin výtržnictví. Není ale vyloučeno, že případ bude překvalifikován.

Zápas byl předčasně ukončen v 88. minutě za stavu 0:2 pro Dymokury. Podle serveru fotbalunas.cz napadl domácí hráč protihráče kopem do hlavy poté, co jej rozhodčí vyloučil. Fotbalista údajně odmítl opustit hřiště, napadl protihráče a poté strčil do rozhodčího, který spadl na zem. Zraněný hráč měl poraněný obličej a stěžoval si na bolest hrudníku a nohy.