Patrik Biskup, Právo

Výslech dvaašedesátiletého vychovatele před Krajským soudem v Plzni trval téměř půldruhé hodiny. Vypovídal za zavřenými dveřmi, protože celý proces je neveřejný kvůli tomu, že obvinění nejsou ještě plnoletí.

Podle obžaloby chtěli mladíci vychovatele ubodat.

„Opatřili si dva kuchyňské nože. Plán byl takový, že vylákají vychovatele do koupelny, kde jeden z obžalovaných měl předstírat, že je mu nevolno a zvrací.

Měli to vymyšlené tak, že ve chvíli, kdy se vychovatel k mladíkovi sehne, další ho bodne do krku nožem,“ popsala detaily případu mluvčí soudu Lucie Jíchová s tím, že jeden z mladíků dokonce nacvičoval na matraci, jakým způsobem na vychovatele zaútočí.

Plán nevyšel

Po vraždě chtěli chlapci z ústavu ujet jeho autem a těla se po cestě zbavit v rybníce. Plán nevyšel, protože vychovatel začal něco tušit a zachoval se jinak, než mladíci předpokládali. Ti ale přesto z ústavu utekli a policie je zadržela později v deset kilometrů vzdálené obci Rybník, kde se vloupali do chaty.

Z jednací síně vyšel vychovatel evidentně rozrušený. „Divíte se? Chtěli mě zabít, to by otřáslo každým. Není to nic příjemného, když vypovídáte a máte je za zády,“ byla jeho první reakce.

Přiznal, že mu celá ta věc výrazně zasáhla do života. „A to jsem bývalý policista, který během služby zažil ledacos,“ řekl dále. O podrobnostech ale mluvit nechtěl.

„Nesmím, mám to zakázané od zaměstnavatele. Chybějí mi tři roky do penze a nechci přijít o práci kvůli tomu, že něco řeknu do médií,“ dodal.

Zřizovatelem výchovného ústavu je ministerstvo školství. Z jeho vyjádření vyplývá, že do ukončení soudního řízení nebude případ komentovat.

„Obecně lze říct, že se trestná činnost, agresivní chování či nerespektování pravidel ze strany chovanců zhoršily v posledních dvou až třech letech. Důvodem je v mnoha případech skutečnost, že klienti jsou do zařízení umísťováni bez předchozí komplexní diagnostiky, přicházejí s obtížemi, které se rozkrývají až teprve v době pobytu v zařízeních,“ stojí v prohlášení ministerstva.

Měla to prý být legrace

Obvinění chlapci od začátku tvrdili, že šlo o legraci. U výslechu měli uvést, že to nemysleli vážně. Jeden z nich ale později přiznal, že útěk spojený s vraždou vychovatele skutečně plánovali, a dokonce do toho chtěli zapojit i ostatní chovance.

Jde o mladíky, kteří byli zařazeni do terapeutického programu pro drogově závislé. Tito delikventi jsou umístěni v objektu uprostřed lesů.

Po dobu šesti měsíců zde absolvují výchovně-léčebný program, jehož cílem je kromě podpory abstinence také rozvoj základních pracovních návyků. Starají se tam třeba o hospodářská zvířata nebo pěstují ovoce a zeleninu.

Soud pokračuje výslechy dalších svědků a znalců.