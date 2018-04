Patrik Biskup, Právo

Podle informací Práva se mladíci z odloučeného zařízení Medvědí kámen chtěli zbavit vychovatele během jeho noční služby, zamýšleli mu sebrat peníze a ujet jeho autem.

Plán měl být původně takový, že vychovatele vylákají do dílny a tam mu šroubovákem probodnou krk. Tělo pak chtěli naložit do kufru auta s tím, že ho po cestě vyhodí do rybníka. To se jim ale nezdařilo.

„Začátek záměru jim vyšel, naštěstí ale vychovatel svým jednáním jejich úsilí zmařil a k chystanému útoku na jeho osobu nedošlo,“ konstatovala už dříve policejní mluvčí Martina Korandová.

Mladíci přicházejí k soudu.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Obvinění hoši od začátku tvrdili, že šlo o legraci. U výslechu měli uvést, že to nemysleli vážně. Jeden z nich ale později přiznal, že útěk spojený s vraždou vychovatele skutečně plánovali, a dokonce do toho chtěli zapojit i ostatní chovance.

V ústavu pěstují zeleninu



Z ústavu nakonec stejně uprchli. „Ještě v areálu se snažili vniknout do zaparkovaného osobního vozidla, přičemž po rozbití bočního okna se spustil alarm. Poté utekli do obce Rybník, kde odcizili jízdní kola, a následně se vloupali do rekreační objektu, kde je zadrželi policisté,“ konstatoval domažlický soudce Jan Švígler, který mladíky ve věku 16 a 17 let za posledně zmiňované činy už dříve potrestal podmíněnými tresty.

Jde o mladíky, kteří byli zařazeni do terapeutického programu pro drogově závislé. Delikventi jsou umístěni v objektu uprostřed lesů, kde po dobu šesti měsíců absolvují výchovně-léčebný program, jehož cílem je kromě podpory abstinence také rozvoj základních pracovních návyků. Starají se tam třeba o hospodářská zvířata nebo pěstují ovoce a zeleninu.