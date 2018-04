Pavel Karban, Právo

Vražda se odehrála loni 20. června na ubytovně v Ostravě-Vítkovicích, kde oba muži bydleli. Tancer šel upozornit známého na dlužnou pětistovku. Oba muži byli značně opilí, a tak se kvůli penězům pohádali. Tancer nakonec svého o dva roky staršího známého dvacetkrát bodl do hlavy, krku a zad. Pak mu podřízl hrdlo tak brutálně, že hlavu skoro od trupu oddělil. Na závěr zabodl nůž se sedmicentimetrovou čepelí do hrudi oběti.

Krátce po vraždě v bytě začalo hořet a mrtvolu objevili až hasiči. Zda požár založil Tancer, nebo vznikl nedopatřením, například od zapálené cigarety, se u soudu neprokázalo.

Podle předsedy senátu Miroslava Muchy sehrál při incidentu zřejmě klíčovou roli alkohol. „Kdyby tomu tak nebylo, možná by se jen poprali, dali by si pár facek a tím by to skončilo,“ řekl a dodal, že oba muži byli velmi opilí. „Bohužel poškozený víc, měl okolo tří promile, zatímco pan Tancer maximálně kolem dvou, protože ráno v 6 hodin, když u něj prováděla dechovou zkoušku policie, tak ta byla negativní,“ doplnil.

Vinu házel na léky



Obžalovaný se snažil soud přesvědčit, že vše zavinil alkohol v kombinaci s antidepresivy, která užíval, měl si jich v osudný den vzít víc. To ale znalec vyvrátil.

„Nebylo zjištěno nic, co by mohlo mít vliv na trestní zodpovědnost pana obžalovaného, nic, co by mohlo mít vliv na ovládací a rozpoznávací složku. To znamená, že obžalovaný byl v době skutku plně trestně odpovědný. To, že měl něco vypito, je bohužel jeho problém,“ konstatoval soudce.

Pan ministr spravedlnosti by měl zřejmě radost jak z činnosti kriminalistů, tak z činnosti státního zastupitelství a postupu soudu. soudce

Tancer u soudu nevypovídal, činu ale litoval. K vraždě se přiznal už policistům po zadržení. „Popadl mě amok a udělal jsem ten hnus. Bodal jsem hlava nehlava, byl jsem úplně mimo. Viděl jsem, že se už nehýbá, všude byla krev,“ řekl vyšetřovatelům, kterým také řekl, že poté odešel do svého bytu, zakrvavené šaty dal do kbelíku s vodou, do uší si dal špunty a usnul.

Trestaný recidivista



Znalci označili útok za likvidační, takže i kdyby napadený ihned dostal první pomoc, stejně by zemřel. Mucha potvrdil, že muž byl zavražděn zvlášť surovým způsobem.

Zdůvodnil také, proč Tancer nedostal trest v rozmezí 15 až 20 let, ale vyšší trest. Obžalovanému přitížilo, že se dostal už desetkrát do křížku se zákonem, a kromě krádeží se dopustil v minulosti také vydírání, loupeže nebo napadení těhotné přítelkyně.

„V podstatě v každém dosavadním odsouzení jsou určité znaky násilí,“ vylíčil Mucha a dodal, že doznání obžalovaného mu dopomohlo k nižší sazbě výjimečného trestu. „Nevymlouval se na neznámého pachatele, řekl ano, popili jsme, pohádali se a bohužel se stalo to, co se stalo. Je to ohavné a lituji toho,“ uvedl soudce.

Mucha při zdůvodnění rozsudku také vyzdvihl rychlost, s jakou byla vražda vyřešena a pachatel odsouzen. „Pan ministr spravedlnosti by měl zřejmě radost jak z činnosti policejního orgánu, kriminalistů, tak z činnosti státního zastupitelství, ale samozřejmě i z činnosti a postupu soudu. Loni 20. června došlo k násilnému jednání, obžaloba byla podána letos 22. ledna a dnes, 4. dubna, byl vyhlášen rozsudek. Tak nějak by to mělo vypadat,“ poukázal s tím, že v pozitivním smyslu měl na rychlost vliv i obžalovaný, když se přiznal.