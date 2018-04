pab, Právo

„Přijali jsme oznámení od České inspekce životního prostředí o možném porušení právních předpisů ze strany 54letého muže, jehož pes měl ulovit zvláště chráněného živočicha – vydru říční. Kriminalisté nyní zjišťují okolnosti případu,“ uvedla tachovská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

První série fotografií je datovaná 21. února a doprovází ji text „Nikdo nám nebude krást ryby“. Další následuje o dva týdny později s komentářem „Další zloděj měl smůlu“.

Fotografie jsou pořízeny u rybníka na Tachovsku, který Janečkovi patří. „Ať si vyšetřují, co chtějí. Já říkám, že pes vydru nezakousl. Byla mrtvá a on ji akorát našel a vzal do tlamy. Každý normální člověk ví, že žádný pes není tak dobrej, že by živou vydru chytil. To by musel být atomový pes. Proto mě to nechává klidným,“ řekl Právu Janeček.

Podle svých slov fotky umístil na Facebook schválně.