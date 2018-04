Patrik Biskup, Právo

Řidičku policisté kontrolovali loni v srpnu na Klatovsku. Pozitivní test na drogy potvrdil i výsledek rozboru krve, v níž lékaři zjistili takové množství pervitinu, že to podle znaleckého posudku vylučovalo bezpečné řízení vozidla v silničním provozu. Žena navíc uvedla, že má s užíváním této drogy zkušenosti a že kvůli tomu navštěvuje i psychiatra.

Policisté ženu obvinili z přečinu ohrožení pod vlivem návykových látek s tím, že pervitin užila před jízdou úmyslně. To také řidička nepopřela a přiznala, že si šňupla jednu „lajnu“. Hrozil jí za to rok vězení, pokuta a zákaz řízení.

Výchovný dopad



„Soud akcentoval i tu okolnost, že obviněná potřebuje motorové vozidlo k výkonu svého povolání, mimo jiné i za účelem přepravy nemocných osob k lékaři, jak to stanovuje její pracovní zařazení,“ píše se v rozhodnutí Krajského soudu v Plzni z minulého měsíce, které má Právo k dispozici.

Druhým dechem ale soudci upozornili, že nejde o okolnost, jež by měla vést ke zvýhodňování obviněné.

„V souhrnu s ostatními zjištěnými skutečnostmi lze uzavřít, že účel trestního řízení je v tomto případě naplněn spíše výchovným aspektem nežli tvrdostí ukládaných opatření,“ konstatoval soud.

Ten dále přihlédl k tomu, že obviněná žena nebyla dosud trestána, nemá žádný záznam v kartě řidiče a s policií při vyšetřování plně spolupracovala.

Nejdříve u nás pracovala jako dobrovolnice. Osvědčila se, tak jsme ji přijali do zaměstnaneckého poměru. ředitel Centra sociálních služeb ve Stodě

„Za účelem nápravy ohledně zneužívání psychotropních látek se začala dobrovolně dostavovat na psychiatrické konzultace,“ vyzdvihli také soudci snahu řidičky o polepšení. Její prohřešek považují za ojedinělý exces z jinak naprosto řádného způsobu života.

Nic prý nemá zadarmo



Se stížností proti verdiktu státní zástupkyně neuspěla. „Je tady určitý nepoměr v tom smyslu, že pokud by byla hodnota metamfetaminu v krvi obviněné nižší, bylo by její jednání posouzeno jako přestupek a jako přestupce by byla automaticky postižena pokutou a zákazem řízení,“ uvedla žalobkyně a poukázala na to, že za spáchání trestného činu, tedy závažnějšího protiprávního jednání, řidička prakticky soudem nijak postižena není.

Požadovala proto, aby součástí rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání byl alespoň závazek obviněné, že se v průběhu zkušební doby zdrží činnosti, v souvislosti s níž se dopustila trestného činu, tedy nebude řídit motorová vozidla.

„Přece nemůže být jediným důvodem, proč by obviněné mělo být nadále umožněno řídit, její tvrzení, že automobil potřebuje k výkonu svého zaměstnání,“ brojila proti rozsudku státní zástupkyně.

Soud sice tuto její námitku vzal v potaz, ale nijak ji ve svém rozhodnutí nezohlednil. „Obviněná nedostává nic, jak se říká, zadarmo. Byla jí stanovena zkušební dvouletá doba, během které má povinnost zdržet se zneužívání omamných a psychotropních látek. Teprve až po uplynutí zkušební doby můžeme říci, že obviněná žádné trestní sankce vykonávat nebude,“ stojí v rozhodnutí soudu.

Se ženou nejsou žádné problémy



Ředitel Centra sociálních služeb Radomír Bednář na dotaz Práva řekl, že o excesu své podřízené nic neví. „Nejdříve u nás pracovala jako dobrovolnice. Osvědčila se, tak jsme ji přijali do zaměstnaneckého poměru. Předložila čistý trestní rejstřík,“ uvedl Bednář.

Podle něj s ní žádné problémy nejsou. „Mám o ní jen pozitivní informace,“ dodal ředitel centra.