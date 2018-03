ok, Novinky, ČTK

Nehoda se stala na před polednem u obce Troubsko.

„Zasahujeme u nehody autobusu a kamiónu, vyprošťujeme jednu osobu. Dálnice směr Brno zastavena. Jedná se o místo ve zúžení. Omezen je i provoz ve směru z Brna na Prahu,“ oznámili jihomoravští hasiči na Twitteru.

Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška doplnil, že jeden kamión vrazil do druhého a do něj pak narazil ještě autobus. Hasiči vyprostili řidiče autobusu. „Má těžká zranění, po vyproštění ho vrtulník přepraví do nemocnice,” uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Další tři cestující z autobusu se zranili středně těžce, z toho je jedna žena a dva muži. Také skončí v nemocnici. „Pátým zraněným byl řidič jednoho z kamionů, který po ošetření odmítl transport do nemocnice,” dodala Bothová.

Podle serveru dopravních informací mají řidiči sjíždět na exitu 182. Komplikace lze očekávat nejméně do šesté hodiny odpoledne.