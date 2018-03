Jan Švábek, Právo

Soudce Martin Kantor se podivoval nad zaběhlou praxí při svěřování dětí do pěstounské péče. Podle něj selhal systém, neboť všechny osoby postupovaly podle zákona.

„Je-li svěřováno nezletilé dítě do pěstounské péče někoho z rodiny, pak není prováděno bližší psychologické a psychiatrické zkoumání pěstounů. Tento příklad ale ilustruje to, že takto zavedený systém není správný. Pokud by došlo k předchozímu vyšetření obžalované, pak by ji nezletilá poškozená zcela jistě do pěstounské péče nemohla být svěřena,“ uvedl Kantor.

Státní zástupce Pavel Raček v úterý navrhl trest v dolní hranici sazby mezi osmi až deseti lety vězení. Zároveň upozornil na závěry znalců, podle kterých zranění se smrtelnými následky nezpůsobilo bití páskem do obličeje, jak bylo dříve uváděno. „Znalci shledali, že jako nejpravděpodobnější mechanismus vzniku zranění se jeví silné třesení,“ uvedl Raček.

Naopak obhájce Zdeněk Grus požádal senát, aby šel pod trestní sazbu a pěstounce udělil spíše výchovný trest. „Stát připustil, že osoba na hranici mentální retardace a s IQ okolo sedmdesáti, což odpovídá lidem okolo dvanácti až patnácti let věku, vychovává děti do dvou let. Fakticky se dostala do pasti. Říkala, že na to nestačí, ale okolí ji nevyslyšelo,“ uvedl obhájce. Podle rodiny obžalované pěstounka chtěla jen mladší dítě, které nikdy netýrala.

Dívka nejedla



Před rozsudkem u soudu promluvila i Denisa M., která uvedla, že činu lituje a omlouvá se. „Vůbec jsem si neuvědomovala, že když něco takového udělám, že se jí něco stane. Když jsem viděla, že už není při smyslech, snažila jsem se jí tím třepáním pomoct, nechtěla jsem jí ublížit,“ rozplakala se v soudní síni obžalovaná.

Pěstounka Denisa M. vychovávala se svým manželem celkem dvě děti, které jim Okresní soud v Příbrami svěřil do příbuzenské pěstounské péče. Jednalo se o dvě holčičky, o které se nedokázala postarat manželova sestra. Týrání starší z nich trvalo zhruba čtvrt roku.

Čtyřikrát jsem jí dala páskem po hlavě. Přezku jsem měla v ruce. obžalovaná

Podle státního zástupce Martina Rykla násilí vyvrcholilo loni 5. října. „Když holčička odmítala jíst a plakala, tak ji nejméně třikrát udeřila koženým opaskem s kovovou přezkou do hlavy,“ uvedl Rykl. Záchranáři převezli dívku do nemocnice, kde po čtyřech dnech zemřela. Pěstounce, která u policejního výslechu vše přiznala, hrozilo osm až šestnáct let vězení.

Činu litovala

Žena u soudu odmítla vypovídat. Pouze pronesla, že je její čin neomluvitelný. „Lituji toho. Kdybych to mohla odčinit, tak bych to udělala, ale tohle se odčinit nedá,“ řekla Denisa M. Dříve na policii uvedla, že začala dítě fackovat ve chvíli, kdy se s manželem dostali do tíživé finanční situace. Útoky prý přicházely ve chvíli, kdy dítě nemohla nakrmit. Starší holčička jedla jen kašovitou stravu. Manželskému páru se navíc rozbil mixér.

„Když na horním patře měla pořád jídlo, vytáhla jsem pásek z šuplíku a řekla jí, ať to spolkne. Ona začala brečet. Čtyřikrát jsem jí dala páskem po hlavě. Přezku jsem měla v ruce, pásek jsem přeložila napůl,“ popsala osudný útok obžalovaná.

Pěstounka Denisa M. před Krajským soudem v Plzni

FOTO: Jan Švábek, Právo

Později si žena všimla, že dítě ztěžka dýchá. S holčičkou třásla a odnesla ji do vany, kde na ni cákala vodu. Nic nepomohlo. „Zazvonila jsem na sousedku a řekla jsem jí, že mi malá omdlela, že jsem jí dávala chleba a že jí asi zaskočilo,“ uvedla žena. Stejně pak situaci popsala přivolaným záchranářům.

Trpí duševní poruchou

Znalci před soudem upozornili, že žena nebyla vhodnou pěstounkou, protože trpí duševní poruchou. Její intelekt se navíc pohybuje na hranici lehké mentální retardace.

„Posuzovaná trpí smíšenou poruchou osobnosti. Je to trvalý stav, který není ovlivnitelný léčivy,“ řekl soudní znalec v oboru zdravotnictví Václav Fait. Žena podle něho mimo jiné špatně zvládá stresové situace, během nichž má větší sklon k agresivitě.

Psychický stav příbuzenských pěstounů se v České republice nemusí prozkoumávat. V sociálněprávní péči je upřednostňováno, aby děti zůstávaly v širším rodinném kruhu.