ČTK

„Její obhajoba je, jako by schovávala hlavu do písku. Hlavu z písku si musíte vytáhnout, a musíte si uvědomit, že jste s dítětem zacházela tak, že jste v rozčilení s ním opakovaně uhodila. S pětiměsíčním dítětem se takto nesmí zacházet. Obžalované to muselo být nepochybně jasné také," uvedl předseda senátu Libor Losa.

Žena měla tři malé děti, přičemž zemřelé se narodilo z jiného vztahu. „Bylo evidentní, že ta situace v rodině nebyla komfortní," podotkl soudce. Rozpolcenost vztahu ženy k dítěti podle něj vyplývá i z toho, že dítě bylo původně v ústavu, odkud si jej nakonec vzala.

Trest, uložený na samé spodní hranici trestní sazby, je podle soudu přiměřený. „Je dosud netrestaná, mladá a na starosti má nyní již tři děti,” uvedl předseda senátu. Na druhou stranu zde podle něj nejsou podmínky pro mimořádné snížení trestu. Žena před soudem nevyjádřila lítost nad svým činem.

Neustále plakal



Tragédie se stala v polovině listopadu 2016. Chlapec neustále plakal a žena byla vyčerpaná z péče o domácnost a o další dvě děti. Dítě podle spisu opakovaně napadla a způsobila mu poranění hlavy s krvácením do mozku.

Podle znalců dítě zemřelo po trojnásobném úderu hlavičkou do pevného předmětu, například do stolu či kuchyňské linky. Útok byl podle nich intenzivní a razantní. Na těle dítěte našli řadu zranění včetně tváře a čelisti, některá z nich byla i staršího data. Záchranáře zavolala v osudný večer sama obžalovaná s tím, že dítě nedýchá. Kojence se snažili na místě ještě resuscitovat záchranáři, ale bezvýsledně. Zemřelo ještě v bytě.

Podle soudu byla v bytě pouze žena s dětmi, útok ze strany dětí byl vyloučen. Motivem byla dlouhodobá frustrace a emociální vypětí. Jednání se dopustila v silném rozrušení, ale podle soudu je za něj plně zodpovědná. Uložený trest je na samé dolní hranici trestní sazby. Soud zohlednil to, že žena má ještě další nezletilé děti, o které se dodneška řádně starala a nebyla nikdy soudně trestána.