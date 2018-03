Radim Vaculík, Právo

Případ je stále otevřený. Právu se ale podařilo zjistit, co se zatím úřady o osudném odpoledni dozvěděly. Dva na sobě nezávislé zdroje Právu sdělily, že nic nenasvědčuje tomu, že dozorci Dahlgrenovi úmyslně k sebevraždě dopomohli, byť i jen svou nečinností. „Rozhodně nešlo o úmysl dozorců,“ sdělila Právu i mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová s odkazem na interní šetření.

Dahlgrena, který byl na cele sám, měli dozorci kontrolovat každých třicet minut a chodbu hlídaly kamery. Osudný den ale jeden z nich pochůzku vynechal, protože se mu údajně udělalo špatně. Trpěl astmatem, a když se v 18.00 přišel na vězně podívat, našel ho už mrtvého.

Dahlgren na archivním snímku

FOTO: Vladimír Klepáč, Právo

Dozorce pak na místě museli ošetřit zdravotníci, protože utrpěný šok u něj prý vyvolal astmatický záchvat. Inspekce dosud nikoho neobvinila. Její vyšetřovatelé zadali vypracování znaleckého posudku z oboru soudního lékařství. „Na ten stále čekáme,“ sdělil Právu mluvčí GIBS Ivo Mitáček. Odmítl potvrdit zjištění Práva, ale upřesnil, že posudek se netýká Dahlgrena.

Provinil se nadřízený?



Podle informací Práva by měl vyjasnit, zda byl stav dozorce tak vážný, že vůbec neměl do služby nastoupit a měl skutečnost oznámit nadřízenému. GIBS nyní řeší i to, jestli za případ nenese odpovědnost i jeho nadřízený. Tedy pokud o jeho zdravotním problému věděl, přesto ho nechal Dahlgrena hlídat a nevyměnil ho za nějakého kolegu.

Tak jako tak, vyšetřovatelé GIBS mají podle dřívějšího vyjádření Mitáčka podezření, že se někdo z příslušníků vězeňské služby mohl dopustit trestného činu porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. Za to hrozí až dva roky vězení a vyhazov od sboru bez výsluh a odchodného.

Bilanční sebevražda



Nikdo z tehdy sloužících dozorců však mimo službu dosud postaven nebyl. Vedení inspekce ani vězeňské služby se k případu nechce nijak vyjadřovat s tím, že vyšetřování ještě není u konce a není veřejné. „Obecně v českých věznicích je nejmenší počet sebevražd v Evropě. U Dahlgrena se jednalo o tzv. bilanční sebevraždu, které je těžké nebo spíše nemožné zabránit. Pokud by to neudělal tehdy, udělal by to později,“ podotkla Kučerová.

Američan si v Česku odpykával doživotí za to, že v květnu 2013 brutálně zavraždil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel – svou českou sestřenici s manželem i jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Byl zadržen na letišti ve Washingtonu, Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do ČR, šlo vůbec o prvního Američana, kterého jeho rodná země do Česka předala.