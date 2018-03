Jakub Bartosz, Právo

„Předmětem nelegální činnosti byl dovoz látek kokain a MDMA z Nizozemského království a pěstování marihuany na území České republiky. Takto získané psychotropní látky dále distribuovali různými cestami jak na území ČR, tak do dalších zemí, konkrétně do Rakouska a Moldavské republiky,“ uvedl šéf policejní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Nalezené drogy v rámci operace s Nizozemci

FOTO: Policie ČR

„Případ není ještě uzavřený, vyšetřování pokračuje. Lze předpokládat zadržení a obvinění dalších osob, zejména z řad odběratelů,“ dodal Frydrych.

Policisté zatím při vyšetřování zaznamenali údajně distribuci nejméně 3000 kusů tablet extáze, 400 gramů kokainu a 800 gramů marihuany. Při 12 domovních prohlídkách se dále podařilo zajistit 13 tisíc tablet MDMA a přes kilogram kokainu a více než dvě kila marihuany.

Měli svoji aplikaci



Zadržení lidé jsou Češi a Moldavané, většinou mladší ročníky ve věku od 20 do 28 let, výjimkou je mezi nimi šestapadesátiletý podezřelý. Drogy byly podle Frydrycha určené zejména pro trh spojený s nočním životem v Praze a Brně, kokain ale směřoval také do Rakouska.

Frydrych Právu popsal, že případ je specifický hlavně metodou domlouvání mezi členy skupiny, protože údajný organizátor používal mobilní aplikaci, kterou sám vytvořil. Povoláním je prý odborník na informační technologie.

„V kyberprostoru měli aplikaci, ve které řešili účetnictví a pohyb kurýrů. Přístup měli pouze vybraní členové organizované skupiny,“ vysvětlil Frydrych.

Co se týče ceny drog, například jedna tableta extáze se při obchodu mezi samotnými překupníky pohybovala mezi 45 až 60 korunami, koncoví uživatelé za ni pak platili zhruba 200. Obviněným hrozí až 18 let vězení za nedovolenou výrobu a obchodování s omamnými látkami.