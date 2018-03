Petr Marek, Právo

Mladík původně u krajského soudu „vyfasoval“ za vydírání a pokus o vraždu trest na 10,5 roku. Krajský soud se ale musel řídit právním názorem Ústavního soudu, který rozsudek zrušil s tím, že případ neměl být kvalifikován jako pokus o vraždu. Podle jeho soudců Smékal těžko mohl vědět, že krátkým škrcením nižší až střední intenzitou může způsobit smrt skrze takzvanou reflektorickou zástavu srdce. Pro laika je to neznámý pojem.

Martin Smékal u olomouckého vrchního soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

„Respektovali jsme závazný nález Ústavního soudu. Původní trest byl podle našeho názoru za této situace nepřiměřeně přísný. Proto jsme ho z podnětu odvolání obžalovaného snížili,“ vysvětlil Právu mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik s tím, že odvolání státního zástupce, který požadoval vyšší, šestiletý trest soudci naopak zamítli jako nedůvodné.

Spor o dívku



Smékal na svého tehdy sedmnáctiletého soka zaútočil v červnu 2015 v místní části Olomouce Droždíně. Nejprve mu vyhrožoval, aby dívku nechal, což mladík odmítl. Poté ho povalil na záda, klekl na něj a kolem krku mu obtočil napájecí kabel. Škrtil ho tak dlouho, dokud mladík neupadl do bezvědomí. „Držel jsem ho deset patnáct sekund, když začal modrat, uvědomil jsem si, co dělám, a pustil jsem to,“ řekl policistům Smékal.

Po útoku prý zpanikařil a odešel. Co se stalo, si údajně uvědomil až doma. Na místo se chtěl vrátit, ale nedokázal to. Přišli si pro něj až kriminalisté. Napadený se později sám probral. Přivolaní záchranáři ho pak odvezli do nemocnice.