Radek Plavecký, Právo

Bělský dostal tři roky vězení s podmíněným odkladem na 3,5 roku a k tomu zákaz činnosti u městské policie nebo jiných ozbrojených složek na tři roky. Podle soudce Rudolfa Havelky agresivnější strážník Roučka dostal trest o trochu přísnější. Ve vězení by měl být tři roky s podmíněným odkladem tohoto trestu na čtyři roky a zákazem činnosti na 3,5 roku.

„S ohledem na to, že od událostí uplynulo už pět let, jsou tresty na spodní hranici, uložení nepodmíněných trestů by bylo nepřiměřeně přísné,“ uvedl při vynesení rozsudku soudce Havelka.

Oba strážníci, potrestaní za mučení a nelidské zacházení, zneužití pravomoci a vydírání, k soudu v úterý nedorazili. V předchozích jednáních vždy vinu odmítali. „Celé je to nesmysl,“ reagoval již dříve stroze na výpovědi jednoho z údajně nejvíce poškozených bezdomovců Bělský. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si nechaly lhůtu na odvolání. Státní zástupce přitom požadoval přísnější trest, naopak obhájci chtěli oba strážníky zprostit viny s tím, že všechna obvinění jsou vykonstruovaná a výpovědi bezdomovců jsou rozporuplné.

Svědek zmizel



K týrání bezdomovců docházelo podle jejich výpovědí od roku 2013 do začátku roku 2016. Po muži, který měl být nejvíce týraným bezdomovcem ze strany policejní dvojice, jako by se slehla zem. Od té doby, co podal trestní oznámení a vypovídal na policii, už se ho nepodařilo najít, ačkoli se po něm pátrá v ČR i na Slovensku, odkud pochází.

Proto u soudu nesvědčil a soudce jen přečetl části jeho výpovědi. Uvedl, že ho dvojice šestkrát napadla, nastříkala mu do obličeje sprej, kopala do něj, bila ho pěstmi, když měl ruce spoutané za zády. Také ho odvezli za město, zuli z bot a nechali ho tam. Obdobně dříve u soudu vypovídali někteří další mladoboleslavští bezdomovci. Mluvili podobně, hlídka je sebrala v jejich doupěti či v centru města, odvezla do polí, zbila, zahodila jim boty a nechala je tam.

Celkem takto strážníci napadli pětici mladoboleslavských bezdomovců. K tomuto případu se přidává ještě jeden nový. Na policii se nedávno obrátil jeden z poškozených bezdomovců, který u mladoboleslavského soudu svědčil. Policie nyní vyšetřuje jeho trestní oznámení, že jej na mladoboleslavském autobusovém nádraží napadli dva jiní strážníci, zbili ho se slovy, že to je za dva obžalované strážníky. „Tuto událost nyní policie prověřuje,“ potvrdil státní zástupce.