„Pronásledoval ji na hradby, kde do ní strčil tak, že spadla z několikametrové výšky na zem, čímž došlo k jejímu vážnému zranění,“ tvrdila státní zástupkyně Katarina Peková.

Z důkazů však nakonec vyplynulo, že dívka skočila sama ze strachu. „Křičel na ni, že ji zabije,“ uvedla soudkyně.

Ke konfliktu došlo před třemi lety ve Zlatnické ulici. Dívku po pádu z téměř pětimetrové výšky odvezla záchranka do nemocnice s tříštivými zlomeninami obou končetin a lékaři ji museli okamžitě operovat. Později se u dívky projevila i posttraumatická porucha a musela docházet k psychiatrovi.

Mně se tam za nimi nechtělo, neměl jsem ani na to dobrý boty. obžalovaný

„Nikoho jsem neshodil. Ta holka sama skočila, měla ze mě strach. Řekla to mně i záchranářům na místě,“ prohlásil Psůtka, který má v rejstříku trestů už přes třicet záznamů.

Tvrdil, že napadla jeho známou



Dívku společně s její kamarádkou pronásledoval prý proto, že krátce předtím napadly a zmlátily jeho známou. „Stalo se to u stánku s kebabem. Já jsem šel dovnitř pro jídlo, a když jsem vyšel ven, uviděl jsem Denisu, jak se sbírá ze země a je celá zkrvavená. Pak jsem zahlédl, jak z místa utíkají dvě holky. Tak jsem se za nimi rozběhl. Chtěl jsem je chytit a pak zavolat policajty,“ vypovídal Psůtka.

Když zjistil, že jsou dívky nahoře na hradbách, křikl na ně, ať slezou dolů. „Mně se tam za nimi nechtělo, neměl jsem ani na to dobrý boty. Pak najednou ke mně jedna z nich přiběhla, odstrčila mě a schovala se za nějaké kolemjdoucí lidi s tím, že ji chci zabít. Volal jsem na ni, aby vylezla a neschovávala se,“ pokračoval obžalovaný ve své výpovědi.

Ptal jsem se jí, co se stalo. Říkala, že asi skočila. Začal jsem nadávat, proč to udělala, že není normální, že je kráva. obžalovaný

Podle něho dívka brečela, že to neudělala. „Říkala mi pane, pane, prosím, nechte mě, to byla ta druhá. Nějak se mně jí zželelo, a tak jsem nad ní mávl rukou a šel pryč směrem k hradbám. To už tam přijížděla sanitka a policejní auta,“ prohlásil Psůtka.

V tu chvíli prý poprvé viděl druhou dívku. Ležela na zemi se zkroucenýma nohama. „Došel jsem k ní tak asi na půl metru. Ptal jsem se jí, co se stalo. Říkala, že asi skočila. Začal jsem nadávat, proč to udělala, že není normální, že je kráva. Potom ji naložili na nosítka a strčili do sanitky. Následně jsme se všichni rozešli,“ uzavřel.