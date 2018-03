Výtržnost se měla stát předloni v srpnu. Podle účastníků tábora měl Kout střílet do vzduchu a romským dětem měl rasisticky nadávat. „Děti byly pochopitelně bujaré, takže výskaly, samotné proběhnutí kolem sousedova domu ovšem trvalo asi minutu. Ten pán na ně ovšem vylítl a začal na ně pokřikovat: 'Vy černý cigáni běžte do ...', a podobná hesla. Pak vystřelil do vzduchu,“ uvedla již dříve pro server Romea vedoucí romského sboru Ida Kelarová.

Podle serveru se muž prý snažil vyprovokovat bitku, proto vedení tábora volalo policii. Kout, kterému za výtržnictví hrozí až dva roky vězení, svou vinu popírá. Do vzduchu prý střílel plynovou pistolí, jen když cvičil psa, uvedl už dříve.

Hluk se nedal zaspat



Hluk v době romského tábora popsal provozovatel jednoho z vedlejších rekreačních středisek. „Vystoupil jsem z vozu a slyšel jsem ten buben. To byl hluk nad rámec, tam duněl celý kopec,“ popsal svědek.

„To bylo dunění, jak když někdo mlátí do prázdného sudu,“ uvedl další svědek.

Otec obžalovaného řekl, že do vzduchu syn střílel jen kvůli tomu, že kolegovi z práce ukazoval výcvik loveckého psa.

Podle manželky obžalovaného byly problémy s hlukem ze sousedního rekreačního areálu, kde bývají po většinu roku tábory, školy v přírodě, svatby i běžní rekreanti, dlouhodobé. Opakované stížnosti ale prý nikam nevedly. „Ten hluk se nedá kolikrát ani zaspat. Opakovaně jsme to řešili i s majitelem, ale k ničemu to nevedlo. Manžel si musel někdy brát i prášek na spaní a špunty do uší, aby se vyspal,“ řekla u soudu.

Kouta soud již dříve nepravomocně uznal vinným trestním příkazem, ten proti němu ale podal odpor. Proto se nyní koná hlavní líčení. To bude pokračovat ještě minimálně v květnu a červnu.