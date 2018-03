Vrchní soud potvrdil šest let ženě, která jednou ranou nožem usmrtila druha

Na šest let za mříže poslal ve čtvrtek Vrchní soud v Olomouci Vladislavu Procházkovou (39) za to, že loni v srpnu v Pohořelicích jednou ranou kuchyňským nožem do srdce zavraždila o deset let staršího druha. Soud tak potvrdil verdikt Krajského soudu v Brně z letošního ledna, proti kterému se žena odvolala. Za vraždu jí hrozilo až 18 let vězení.